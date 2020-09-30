Матрёшка, ниндзя, бобёр, пената: во второй бета-версии iOS 14.2 появились новые эмоджи

Следующий набор эмоджи выйдет только в 2022 году.

Во второй бета-версии iOS 14.2 появились новые смайлики – Emoji 13, которые ранее анонсировала компания Apple. На 2021 год запланировано временное обновление Emoji 13.1, которое в основном фокусируется на вариациях тона кожи и нескольких новых эмоджи.

В новом комплекте будут представлены: смайлик лица с легкой улыбкой, лицо замаскированное с помощью усов, очков и накладного носа. Появится несколько новых людей: ниндзя, женщина в смокинге, женщина, кормящая ребенка, варианты еды: черника, фондю, сладкий перец и предметы домашнего хозяйства: чайник, швейная игла, мышеловка. Также, разработчики представили около 55 вариантов пола и оттенка кожи эмоджи, проводя новую трансгендерную политику.

После обновления Emoji 13 выпуск Emoji 14 задержится, из-за чего новые смайлы не будут представлены в 2021 году. Emoji 14 будет выпущен с опозданием на шесть месяцев, что означает, что на смартфонах новые эмоджи появятся не раньше 2022 года.

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