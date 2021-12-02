Майнер InnoSilicon A11 Pro за стоит $27 000 и окупается за 8,5 месяцев при добыче Ethereum

Крутая штука!

Компания InnoSilicon выпустила исключительный майнер A11 Pro для добытчиков криптовалюты Ethereum. Электронная скатерть-самобранка оценивается в $27 000. Стоит того? Вполне.

Дело в том, что хешрейт устройства равен 1500 MH/s. Потребление электричества внушительное: аж 2350 Вт. Но даже с учетом затрат на электроэнергию при нынешней стоимости Эфира окупаемость не превысит 257 дней или 8,5 месяцев. Почти рекорд!

В сутки такой майнер дает порядка $104 или $106.

По хешрейту InnoSilicon A11 Pro равен 32 видеокартам GeForce RTX 3060 (у каждой такой 47 MH/s). Учитывая, что средняя цена RTX 3060 сейчас в РФ составляет $1100-1200, выходит, что A11 Pro более выгодное приобретение для майнера. 32 видеокарты RTX 3060 будут стоить более $38 000. А еще ведь нужно позаботиться об охлаждении и прочих компонентах для работы графических адаптеров. Майнер же работает, как есть, из коробки.

Хит продаж? Без вариантов!

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