Майская халява: Windows 10 раздают бесплатно при покупке Office со скидкой

🔥 Пора брать!

Если вы откладывали покупку лицензионного софта до долгожданного падения цен, то у нас есть для вас хорошие новости. Это самое падение цен случилось. Специализирующийся на продаже лицензионных ключей интернет-магазин Keysworlds запустил большую майскую распродажу, в том числе для российских покупателей. В рамках акции можно бесплатно получить полноценную лицензию Windows 10, в том числе Pro-версию, а также приобрести любые офисные пакеты Microsoft с двойной уценкой.

В магазине Keysworlds регулярно проходят различные акции, но эта особенная. Только в ее рамках в магазине появилась реальная возможность получения лицензии операционной системы Windows 10 бесплатно. Такая лицензия подходят как для «чистой» установки ОС, так и для активации после обновления с предыдущей версии Windows.

Как получить Windows 10 бесплатно при покупке Office?

Главная майская акция магазина Keysworlds связана с ОС Windows 10. Магазин бесплатно отдает лицензионные ключи для Windows 10 «Домашней» и «Профессиональной» при покупке офисного пакета Microsoft Office.

Ключи для Windows раздаются полноценные, которые можно активировать в том числе на рабочих компьютерах и ноутбуках. Речь идет о лицензионных OEM-ключах — они не «сбрасываются», поскольку используются только одним пользователем.

Получить Windows 10 бесплатно можно при покупке следующих офисных пакетов:

Microsoft Office отдельно с большой скидкой

Отдельно от предыдущей акции в магазине Keysworlds предлагают покупку офисных пакетов Microsoft с большой скидкой. Применив при покупке промокод LIZ50, вы получите скидку на любой офисный продукт в размере сразу 50%.

Важно отметить, что представленные ниже цены указаны без учета скидки по промокоду. Активируйте его и получите наибольшую выгоду.

Windows 10 отдельно по скидке

Если же вам нужна только лицензионная версия Windows 10, то и ее в рамках майской акции можно купить по уменьшенной цене. Для активации скидки на сайте нужно вводить промокод TLIZ38. В таком случае на приобретение Windows 10 будет сделана скидка в размере 38%. И вновь, перечисленные ниже цены — без скидки по специальному праздничному промокоду.

Магазин Keysworlds не первый год является реселлером лицензионных ключей для различных продуктов. Помимо продуктов Microsoft, в магазине доступны подарочные карты Steam, App Store и Google Play, антивирусные программы и другой популярный софт. С полным ассортиментом магазина можно ознакомиться по этой ссылке.

Большим преимуществом Keysworlds является система гаранта с активной службой поддержкой, доступной для связи 24 часа в сутки. Связаться с поддержкой можно на сайте магазина или по электронной почте service@keysworlds.com.

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