Майское обновление Windows 10 появилось не у всех. Почему так?

Есть причина.

Свежее обновление Windows 10 May 2020 Update (2020) не стало доступно для всех пользователей. Согласно отзывам, часть пользователей не получили возможности обновиться через «Центр обновления Windows», хотя с предыдущими обновлениями проблем не возникало. Как выяснилось, проблема заключается в том, что Microsoft заблокировала распространение обновления для некоторых компьютеров.

Как выяснил редактор издания The Verge Том Уоррен, компания Microsoft сама запретила выпуск майского обновления для части компьютеров. Это было сделано после обнаружения ряда ошибок, возникающих при установке обновления. Перечень ошибок указан на сайте Microsoft.

Когда разработчики Microsoft устранят неполадки и продолжат полноценное развертывание майского обновления неизвестно.

Вероятно, Microsoft перестраховывается после нескольких неудачных запусков обновлений для Windows 10 в начале 2020 года. При этом, на форумах Microsoft и тематических ресурсах не наблюдается массовых сообщений о трудностях с установкой майского обновления.

Источник: Twitter.

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