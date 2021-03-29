Мечта ретромана — создан автомобиль с проигрывателем виниловых пластинок
Компания Lexus постаралась.
Ностальгируете по временам, когда музыку слушали с пластинок? Тогда Lexus IS Wax Edition как раз та машина, которая вам нужна. Она оснащена настоящим проигрывателем винила. Пластинки можно слушать на скорости до 130 км/ч.
Где разместили проигрыватель (детали для него напечатаны, между прочим, на 3D-принтере)? В ящике для перчаток. Для каких пластинок подходит? 12-дюймовых.
Звучит винил через мощную звуковую систему Mark Levinson Premium Surround Sound. А это аж 17 колонок и усилитель. Всё 7.1! В общем, топ! Даже стабилизация от толчков имеется (на наших ухабах самое-то).
И, наконец, для автомобиля музыкальными продюсерами Madlib и Kaytranada создан эксклюзивный сингл.
В чем подвох? В том, что авто выпущено всего в одном экземпляре…
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