МегаФон ищет способы возобновления оплаты подписок Apple

С июня 2022 может что-то измениться.

С марта 2022 Apple перестала принимать к оплате своих сервисов iCloud, Apple Music и приложений из App Store карты Visa и MasterCard, выпущенные в России, а карты МИР никогда Apple к оплате подписок не принимались (но работали до марта в платежном сервисе Apple Pay). С 6-го мая платежная система Qiwi остановила продажи кодов погашения App Store и iTunes для пополнения счета Apple ID. А с 12 мая Apple остановила прием платежей за подписки от сотовых операторов Мегафон и Yota.

МегаФон оперативно отреагировал на ситуацию и уже 13-го мая известил своих абонентов о поиске новых решений.

Своим абонентам, ранее оплачивавшим подписки Apple, оператор МегаФон разослал СМС-сообщения с таким текстом:

В сервисах Apple сейчас недоступна оплата со счета МегаФона. Мы уже ищем решение и в июне сможем предложить вам альтернативные способы оплаты.

В настоящее время оплатить подписки Apple можно с баланса мобильных операторов МТС и Билайн, привязав номера телефонов в настройках Айфона к Apple ID (вот как это делается).

Как вариант, можно договориться с родственником, другом или знакомым из тех, кто является абонентом Билайна или МТС (если у вас нет такого оператора) и привязать его телефон на время к вашему Apple ID. Затем перекинуть через баланс мобильного телефона на счет Apple ID нужную сумму «про запас», после чего отвязать телефон от Apple ID и сказать «спасибо» его владельцу. Это позволит благополучно забыть на какое-то время о проблеме оплаты iCloud, Apple Music, подписок приложений из App Store.

Для абонентов TELE2 можно воспользоваться рабочим методом пополнения счета Apple «через МТС-друга». Как это делается читайте вот здесь в конце статьи.

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