Мегафон — мобильный платеж временно недоступен для пополнения баланса Apple ID и оплаты подписок Apple

Ошибка возникла вечером 11 мая 2022.

Оплатить ежемесячные платежи за iCloud, Apple Music, Apple One и подписки за приложения из App Store с 6 мая 2022 можно было только с баланса привязанного к Apple ID мобильного телефона одного из операторов МТС, Билайн, МегаФон или Yota. С вечера 11 мая попытки оплатить подписки Apple с балансов телефонов Мегафон или попытки пополнить баланс Apple ID через Мегафон приводили к ошибкам «Мобильный платеж временно недоступен. Повторите попытку позже» и «Ваш способ оплаты был отклонен. Нажмите Продолжить и обновите платежную информацию. Если этого не сделать вы не сможете совершать покупки, пока не будет решена проблема с оплатой».

Примечательно, что ранее при добавлении мобильного телефона в способы оплаты в настройках Айфона («Настройки» > «Apple ID, iCloud, контент и покупки» > «Оплата и доставка» > «Добавить способ оплаты» > «Мобильный телефон») в поясняющем тексте фигурировали операторы МТС, Мегафон, Билайн, Yota и TELE2. При этом TELE2 по факту нельзя было привязать для оплаты подписок Apple и об этом было известно, но номера остальных 4-х российских операторов добавлялись нормально.

С вечера 11 мая в поясняющем тексте при добавлении мобильного телефона в оплату Apple ID остались только 3 оператора: МТС, Билайн и TELE2 (последний не работал с Apple и не собирается). Наши читатели, являющиеся одновременно абонентами Мегафона, прислали нам несколько жалоб на проблему с оплатой.

Оплата за подписки Apple с балансов мобильных номеров МТС и Билайн осуществляются на момент публикации темы нормально (сами проверяли). Мегафон не проходит. Yota не проверяли.

Весь апрель 2022 и до 6 мая пополнять баланс Apple ID можно было через Qiwi, но этот метод больше не работает. Теперь остается только привязать мобильный телефон к Apple ID.

Делитесь в комментариях этой темы о том, удается ли вам продолжать оплачивать подписки iCloud, Apple Music, App Store с привязанного телефона. Если да, то указывайте, пожалуйста, оператора. Также комментарии можно оставлять в этой теме на нашем Дзен-канале.

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