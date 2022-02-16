МегаФон продает смартфоны по подписке по всей РФ — iPhone 13 Pro можно взять за 5890 рублей в месяц

Интересное предложение без переплат.

«МегаФон» рапортует о начале продаж в разных городах РФ смартфонов по подписке. Устройства предлагается взять на 15-20 месяцев.

Как это выглядит? Вы приходите в салон, выбираете понравившийся девайс. От какой компании? Вот список:

Apple;

Samsung;

ОППО;

Huawei;

Сяоми;

ОНОР;

ZTE;

vivo;

realme.

Выбрали? Хорошо. Определяемся с программой (15 или 20 месяцев), оформляем бумаги, уходим. Затем, если, например, выбрали Айфон 13 Про на 256 ГБ, платим 5890 рублей (если брали смартфон на 20 месяцев. Через год имеем право сдать девайс, поменяв его на другой с 40-процентной скидкой. Или оставить и платить до конца. В сумму платежа входит стоимость связи.

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