«МегаФон» запустил новые выгодные тарифы

Свежая линейка.

Сотовый оператор «МегаФон» запустил выгодную тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». В рамках тарифов новой линейки оператор предлагает несколько приятных интернет-опций, недоступных для абонентов других тарифных планов.

В первую очередь, новые тарифы «МегаФона» позволяют использовать мессенджеры при отрицательном балансе. Абоненты смогут воспользоваться WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, eMotion, TamTam и Snapchat при минусе на счету.

Также на новых тарифах сохраняются неиспользованные гигабайты интернета, которые были ранее оплачены. Это означает, что оставшиеся в прошлом месяце гигабайты полностью переносятся на новый месяц, добавляясь к новой квоте мобильного интернет-трафика. Сохраненным трафиком можно делиться с другими людьми, раздавая интернет по Wi-Fi без ограничений по скорости.

Новая линейка тарифов «МегаФона» включает в себя пять основных и два премиальных тарифа. Минимальная стоимость абонентской платы составляет 350 рублей, максимальная — 2000 рублей. При этом, абонентам предлагается самим гибко настраивать новый тариф.

Источник: Мегафон.

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