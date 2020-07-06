Мегапиксели зашкаливают. Xiaomi выпустит недорогой смартфон со 108 Мп камерой

Уже скоро.

Компания Xiaomi разрабатывает два среднебюджетных смартфона с продвинутыми фотографическими возможностями. Согласно утечке от издания XDA Developers, новые смартфоны Xiaomi, известные под кодовыми названиями Gauguin и Gauguin Pro, получат 64 и 108 Мп камеры соответственно.

Новые смартфоны Xiaomi находятся на завершающей стадии разработки, отметили инсайдеры. О грядущих новинках Xiaomi сообщили проверенные источники в Китае, а также упоминания устройств были обнаружены в коде программной оболочки MIUI 12.

Оба смартфона будут оснащены системами из четырех тыльных камер. Проходящая под кодовым названием Gauguin модель получит 64-мегапиксельный основной модуль. Ее улучшенная версия Gauguin Pro — 108-мегапиксельную камеру.

Другие характеристики смартфонов на текущий момент неизвестны. Ожидается, что Xiaomi выпустит новые смартфоны в конце лета или в начале осени. В коде MIUI 12 был обнаружен намек на то, что первоначально смартфоны поступят в продажу в Индии. Однако после они должны будут добраться и до России.

Источник: XDA.

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