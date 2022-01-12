Meizu 10: цена в 8000 рублей, дата выхода, характеристики

Вот так бюджетник!

Компания Meizu представила ультрабюджетный смартфон Meizu 10 в Китае. Но мы уже начали ждать его в России. Дело в том, что за такие деньги (а стоит он порядка 8 тысяч рублей), это настоящий подарок.

И вот почему.

Характеристики

Чипсет: Unisoc T310

Экран: 6,52 дюйма, IPS, HD+, 60 Гц

Тыльная камера: 48+2+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

Аккумулятор 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 10 Вт

ОЗУ: 4 или 6 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

Что еще: 3,5 мм джек для наушников, слот для microSD

ОС: Android 11 + Flyme 9 Lite

Цена

От 110 до 140 долларов.

Дата выхода

В Китае уже вышел. Ждем у нас.

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