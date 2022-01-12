Новости

Meizu 10: цена в 8000 рублей, дата выхода, характеристики

12 Янв, 2022

Meizu 10: цена в 8000 рублей, дата выхода, характеристики

Вот так бюджетник!

Компания Meizu представила ультрабюджетный смартфон Meizu 10 в Китае. Но мы уже начали ждать его в России. Дело в том, что за такие деньги (а стоит он порядка 8 тысяч рублей), это настоящий подарок.

И вот почему.

Характеристики

  • Чипсет: Unisoc T310
  • Экран: 6,52 дюйма, IPS, HD+, 60 Гц
  • Тыльная камера: 48+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Аккумулятор 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 10 Вт
  • ОЗУ: 4 или 6 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Что еще: 3,5 мм джек для наушников, слот для microSD
  • ОС: Android 11 + Flyme 9 Lite

Цена

От 110 до 140 долларов.

Дата выхода

В Китае уже вышел. Ждем у нас.

Интересное о смартфонах и других гаджетах Meizu:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий