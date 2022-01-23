Meizu 19: дата выхода, цена, характеристики
Интересный, но в Россию не привезут.
Meizu из России, как известно, ушла. Вернется ли? Чего не знаем, того не знаем. Но если смартфоны компании вам нравятся, Али в помощь. Meizu 19 выпустят совсем скоро. Каким он будет?
Расскажем.
Дата выхода
Точно в этом году, но сроки неизвестны.
Цена
Также не раскрывается. Но помним, что за Meizu 18 просили порядка 60 000 рублей. Столько же будет стоить и наследник.
Характеристики
Это флагман. Поэтому SoC, очевидно, будет топовая, Snapdragon 8 Gen 1. Или, если смартфон выпустят во второй половине 2022 года, то уже Snapdragon 8 Gen 2 (или Gen 1 Plus).
Камера от Pentax. Три датчика (перископ, ToF, ширик). Светодиодная вспышка.
Дактилоскопический сканер будет ультразвуковым (Qualcomm 3D Sonic Max).
Остальные параметры не раскрываются.
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