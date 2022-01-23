Meizu 19: дата выхода, цена, характеристики

Интересный, но в Россию не привезут.

Meizu из России, как известно, ушла. Вернется ли? Чего не знаем, того не знаем. Но если смартфоны компании вам нравятся, Али в помощь. Meizu 19 выпустят совсем скоро. Каким он будет?

Расскажем.

Дата выхода

Точно в этом году, но сроки неизвестны.

Цена

Также не раскрывается. Но помним, что за Meizu 18 просили порядка 60 000 рублей. Столько же будет стоить и наследник.

Характеристики

Это флагман. Поэтому SoC, очевидно, будет топовая, Snapdragon 8 Gen 1. Или, если смартфон выпустят во второй половине 2022 года, то уже Snapdragon 8 Gen 2 (или Gen 1 Plus).

Камера от Pentax. Три датчика (перископ, ToF, ширик). Светодиодная вспышка.

Дактилоскопический сканер будет ультразвуковым (Qualcomm 3D Sonic Max).

Остальные параметры не раскрываются.

Какие Meizu могут быть интересны еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)