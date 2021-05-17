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Meizu не позволила Xiaomi зарегистрировать товарный знак MIX

17 Май, 2021

Meizu не позволила Xiaomi зарегистрировать товарный знак MIX

Часы раздора.

С чем у вас ассоциируется слово MIX? Многие подумают о Xiaomi. Ее серия смартфонов Mi MIX до сих пор на слуху.

Поэтому китайский гигант решил, что пора. Пришло время подать заявку на товарный знак “MIX”. Сделать его своим полностью.

Meizu

Однако у Xiaomi ничего не получилось. Запрос отклонил Пекинский суд по интеллектуальной собственности.

Причина – конфликт с существующим товарным знаком другой компании. Речь о знаменитой Meizu.

MIX напрямую связан с Meizu. Она еще в 2016 году выпустила одноименные умные часы. Хотя Meizu MIX мало кому запомнились (в отличие от Xiaomi Mi MIX).

Как производители выкрутятся из ситуации? Пока неизвестно.

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