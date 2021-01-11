Meizu представила аналог AirPods Pro с активным шумоподавлением

Над дизайном долго не думали.

Meizu решила, что ей нужно что-то похожее на AirPods Pro. Встречайте, POP Pro. Преемника моделей POP, POP 2 и POP2s, вышедших ранее.

С дизайном Meizu экспериментировать не стала. Новинка полностью вдохновлена гаджетом Apple. Чехол для зарядки не исключение. Впрочем, главное – как работает.

POP Pro – первая беспроводная гарнитура компании с активным шумоподавлением. Внешние звуки глушатся с помощью трех встроенных микрофонов.

Специальным алгоритмом любой шум снижается до 35 децибел. Что касается качества воспроизведения, Meizu обещает сильные басы, а также детальные средние и высокие частоты.

В числе других плюсов – сенсорное управление, обнаружение износа и подключение в один клик. Как дела с автономностью? С системой подавления шумов – 4 часа. Без нее POP Pro держатся 6,5 часов.

Кейс для зарядки увеличивает показатель до 20 часов. Продажи стартуют завтра, 12 января. Цена в Китае – 499 юаней. Что в переводе на привычную валюту – примерно $77.

Источник: gizmochina.com

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