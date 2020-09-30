Меломанская парочка 2020: плеер FiiO M3 Pro + наушники FH1s

Настоящим аудиофилам посвящается.

Пришло желание обновить свои девайсы для прослушивания качественной музыки и после недолгих мук выбора решил взять Hi-Res плеер FiiO M3 Pro и к нему проводные внутриканальные наушники FH1s (тоже Hi-Res, разумеется).

Делюсь, почему да как.

Через руки нашей редакции уже проходила аудиофильская Hi-Res парочка 2019-го года FiiO M5 и TWS-наушники EW1 и она оставила после себя яркие впечатления. Помню, что обрадовался я тогда не только качественному звуку, но и цене за набор “плеер + наушники”. Поэтому и сейчас решил присмотреться к новинкам того же бренда.

С музыкой я с детства и по жизни. И музыкалку заканчивал, и в группе играл, а теперь вот слушаю тонны музыки. Где-то на бегу в жизненных делах могу и Айфон послушать, но и дома и на прогулке мой музыкальный слух требует более качественного звука. А денег сейчас больших на крутой портативный Hi-Fi жалко, поэтому набор FiiO M3 Pro + наушники FH1s меня полностью удовлетворил.

По одежке встречают

Говорят, что театр начинается с вешалки. А качественный девайс – со стильной солидной упаковки. И с этим все в порядке – и плеер и наушники “вкусно” выглядят и в самих коробках и без.

Наушники FH1s размещены внутри коробке в ложементе в форме “сердечка”, что вызвало мою широкую улыбку при распаковке. Я не любитель хранить коробки, на тот момент распаковки ярко запомнился и упаковку от наушников решил не выбрасывать. Кстати, такое размещение наушников хорошо подойдет в случае подарка дорогому любимому человеку. Недвусмысленный намек.

Упаковка плеера тоже не подкачала. Черная, стильная, прочная.

Что понравилось в плеере

Девайс очень компактный, легкий и стильный. Выглядит на все 100500 – черный из стекла и алюминия с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем с диагональю 3,46 дюймов и разрешением 340×800. Небольшой по размеру и потому удобно лежит в руке – 96×45×10мм и весит всего 70 грамм.

Внутри коробки помимо самого плеера находится кабель USB-C и документация.

Для начала работы в него надо вставить microSD-карту. Максимально допустимый объем карты – 2Тб,

Плеер можно через кабель USB-С подключать к компьютеру и скидывать на него (а точнее на вставленную в плеер microSD-карту) музыку в форматах MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV, AIFF. Аккумулятор у него литий-полимерный на 1000 мА·ч, по документации хватает на 15 часов, мне с моими музыкальными потребностями хватало на 3-4 дня.

Регулировка громкости в плеере ступенчатая, цифровой потенциометр имеет 60 ступенек громкости. Работает плеер под операционной системой Linux.

Вот еще цифры по плееру FiiO M3 Pro

Диапазон частот для вывода аудиосигнала – 5–90000 Гц.

Процессор – Ingenic X1000/E, MIPS, 1 ядро.

ЦАП – ES9218P.

Воспроизводимые аудиоформаты: AAC, MP3, OGG, WMA, AIFF (до 32 бит × 192 кГц), ALAC (до 24 бит × 192 кГц), APE Fast, FLAC, WAV (до 24 бит × 384 кГц), APE High, APE Normal, WMA Lossless (до 24 бит × 96 кГц), DFF, DSF, ISO до DSD128 (1 бит × 5,6448 МГц).

Можно просматривать картинки форматов JPG, PNG, BMP.

Есть эквалайзер, может запоминать до 7 настроек.

Встроенный микрофон.

Калькулятор.

Читалка для просмотра TXT-файлов.

Емкости аккумулятора хватает на 15 часов прослушивания музыки или 840 часов “глубокого сна”.

USB-C разъем для зарядки, а также загрузки и выгрузки аудио.

Все остальные характеристики FiiO M3 Pro вы можете посмотреть на официальном сайте.

При перелистывании большого количества треков плеер иногда может “задуматься”, но подвиснуть – никогда. Отмечу яркий дисплей, который хорошо просматривается под разными углами.

Понравился простой и стильный программный интерфейс в плеере. Все интуитивно и продумано до мелочей.

Что понравилось в наушниках

От наушников я с самого начала испытал сначала эстетический восторг, а потом уже аудиофильное удовлетворение. Подключал наушники и к Айфону, что существенно улучшало качество звука. Но все же Айфон – не Hi-Res, увы.

Наушники FH1s разработаны на базе FH1 путем добавления нового динамического драйвера, совмещенного с арматурным драйвером Knowles. Удивлены? Ага, это гибридные двухдрайверные наушники, то есть внутри присутствует и арматурный драйвер и динамический. Кому интересны все технологии наушников FH1s – отправляйтесь на официальный сайт (на русском).

Все эти технологические заморочки дают чистый звук на средних и высоких частотах и достаточно мощные басы. Наушники начиная от внешнего вида и заканчивая качеством звука вызвали у меня то, что я называю “технологическим восторгом”. А вызвать такое ощущение у меня могут редко какие девайсы. Если говорить о наушниках, то последний раз “технологический восторг” я испытывал от проводных ушей Astell&Kern, но у них же просто заоблачная цена.

Если перевести восторг от наушников FH1s в цифры, то вот они

Диапазон воспроизводимых частот: 5 – 40000 Гц.

Чувствительность: 106 дБ/мВт.

Импеданс 26 Ом.

Симметричный отсоединяемый кабель длиной 1,2 метра с разъемом мини-jack 3.5мм (TRS, угловой L-образный c позолоченными контактами). Кабель 120-жильный витой из монокристаллической меди, причем каждая жила изолирована.

Весят уши всего 21 грамм.

В наборе идет стильный пластиковый футляр с прозрачной крышкой, который надежно защищает от механических повреждений и 6 сменных пар амбушюров.

Для меня хорошие наушники помимо звука – это те, которые можно долго носить не снимая и при этом не испытывать какой-либо дискомфорт. С последним пунктом у меня часто бывали проблемы, так вот с FH1s их реально нет.

Если захотите, то из этих наушников несложно сделать беспроводные TWS-наушники. Для этого достаточно докупить UTWS1-модуль, присоединяющийся к наушникам FH1s за считанные секунды благодаря конструкции со съемным кабелем и вуаля – проводные внутриканальные гибридные двухдрайверные наушники превращаются … в полноценную TWS-гарнитуру, ведь у модуля UTWS1 есть и высокочувствительные микрофоны. Конечно же, беспроводной модуль UTWS1 поддерживает кодек aptX, поэтому качество беспроводного звука остается на высоте.

Подводя итоги

Что дает комбинация плеер FiiO M3 Pro + наушники FH1s?

Начнем с наушников FH1s. Это чистейший звук на средних и высоких и в меру насыщенные басы. Выдают звук с очень ровной АЧХ. Удобство ношения – несколько часов подряд использования наушников не снимая не вызывало у меня дискомфорта. Это стильный вид полупрозрачных наушников и гибридная двухдрайверная технология (арматурный + динамический драйвера). Возможность легкого апдейта проводных наушников до TWS-гарнитуры. Удобный и стильный чехол для хранения и транспортировки дополняет эту идиллию. Придраться хоть в чем-то к наушникам мне откровенно сложно.

Плеер FiiO M3 Pro отличился стильным видом и компактными размерами, подачей звука в основном “как есть”, удобством в использовании и полезными дополнительными функциями как то возможность просмотра картинок, текстовых файлов (читалка). Обладает сильным аккумулятором при своих небольших размерах, радует и встроенный микрофон, диктофон бывает полезен.

Плеер FiiO M3 Pro выдает честный нейтральный (без лишних искажений и окраски) Hi-Res звук с небольшим добавлением басов и сглаживанием высоких с возможностью запомнить 7 настроек эквалайзера. И все форматы “музыки без потерь” ему по плечу.

Недостатки плеера: нет встроенной памяти, для работы обязательно нужно вставлять microSD-карту. И чехла в комплекте нет, хотя прямо от производителя из коробки на плеере с обеих сторон наклеена защитная пленка. Нет Bluetooth, поэтому подсоединить к внешней Bluetooth-колонке или к медиасистеме авто по беспроводу не получится, но провод ведь никто не отменял – с ним можно!

Прямо сейчас в 2020-м году для меня этот набор оказался лучшим по соотношению цена-качество для lossless и lossy аудио. На самом деле и плеер FiiO M3 Pro и уши FH1s я подбирал и покупал отдельно.

Плеер M3 Pro брал за 7490 руб, наушники FH1s мне обошлись около 6000 руб.

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