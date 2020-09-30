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Меломанская парочка 2020: плеер FiiO M3 Pro + наушники FH1s

30 Сен, 2020

Меломанская парочка 2020: плеер FiiO M3 Pro + наушники FH1s

Настоящим аудиофилам посвящается.

Пришло желание обновить свои девайсы для прослушивания качественной музыки и после недолгих мук выбора решил взять Hi-Res плеер FiiO M3 Pro и к нему проводные внутриканальные наушники FH1s (тоже Hi-Res, разумеется).

Делюсь, почему да как.

Через руки нашей редакции уже проходила аудиофильская Hi-Res парочка 2019-го года FiiO M5 и TWS-наушники EW1 и она оставила после себя яркие впечатления. Помню, что обрадовался я тогда не только качественному звуку, но и цене за набор “плеер + наушники”. Поэтому и сейчас решил присмотреться к новинкам того же бренда.

С музыкой я с детства и по жизни. И музыкалку заканчивал, и в группе играл, а теперь вот слушаю тонны музыки. Где-то на бегу в жизненных делах могу и Айфон послушать, но и дома и на прогулке мой музыкальный слух требует более качественного звука. А денег сейчас больших на крутой портативный Hi-Fi жалко, поэтому набор FiiO M3 Pro + наушники FH1s меня полностью удовлетворил.

По одежке встречают

Говорят, что театр начинается с вешалки. А качественный девайс – со стильной солидной упаковки. И с этим все в порядке – и плеер и наушники “вкусно” выглядят и в самих коробках и без.

hi res плеер fiio M3 Pro, воспроизводит форматы AAC, MP3, OGG, WMA, AIFF, ALAC, APE Fast, FLAC, WAV, APE High, APE Normal, WMA Lossless, DFF, DSF, ISO

Наушники FH1s размещены внутри коробке в ложементе в форме “сердечка”, что вызвало мою широкую улыбку при распаковке. Я не любитель хранить коробки, на тот момент распаковки ярко запомнился и упаковку от наушников решил не выбрасывать. Кстати, такое размещение наушников хорошо подойдет в случае подарка дорогому любимому человеку. Недвусмысленный намек.

hi res наушники FiiO FH1s

Упаковка плеера тоже не подкачала. Черная, стильная, прочная.

Что понравилось в плеере

Девайс очень компактный, легкий и стильный. Выглядит на все 100500 – черный из стекла и алюминия с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем с диагональю 3,46 дюймов и разрешением 340×800. Небольшой по размеру и потому удобно лежит в руке – 96×45×10мм и весит всего 70 грамм.

Внутри коробки помимо самого плеера находится кабель USB-C и документация.

Hi Res плеер FiiO M3 Pro и наушники FiiO FH1s

Для начала работы в него надо вставить microSD-карту. Максимально допустимый объем карты – 2Тб,

Плеер можно через кабель USB-С подключать к компьютеру и скидывать на него (а точнее на вставленную в плеер microSD-карту) музыку в форматах MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV, AIFF. Аккумулятор у него литий-полимерный на  1000 мА·ч, по документации хватает на 15 часов, мне с моими музыкальными потребностями хватало на 3-4 дня.

Регулировка громкости в плеере ступенчатая, цифровой потенциометр имеет 60 ступенек громкости. Работает плеер под операционной системой Linux.

Плеер для прослушивания музыки без потери losless lossy FiiO M3 Pro

Вот еще цифры по плееру FiiO M3 Pro

  • Диапазон частот для вывода аудиосигнала – 5–90000 Гц.
  • Процессор – Ingenic X1000/E, MIPS, 1 ядро.
  • ЦАП – ES9218P.
  • Воспроизводимые аудиоформаты: AAC, MP3, OGG, WMA, AIFF (до 32 бит × 192 кГц), ALAC (до 24 бит × 192 кГц), APE Fast, FLAC, WAV (до 24 бит × 384 кГц), APE High, APE Normal, WMA Lossless (до 24 бит × 96 кГц),  DFF, DSF, ISO до DSD128 (1 бит × 5,6448 МГц).
  • Можно просматривать картинки форматов JPG, PNG, BMP.
  • Есть эквалайзер, может запоминать до 7 настроек.
  • Встроенный микрофон.
  • Калькулятор.
  • Читалка для просмотра TXT-файлов.
  • Емкости аккумулятора хватает на 15 часов прослушивания музыки или 840 часов “глубокого сна”.
  • USB-C разъем для зарядки, а также загрузки и выгрузки аудио.

Все остальные характеристики FiiO M3 Pro вы можете посмотреть на официальном сайте.

При перелистывании большого количества треков плеер иногда может “задуматься”, но подвиснуть – никогда. Отмечу яркий дисплей, который хорошо просматривается под разными углами.

Понравился простой и стильный программный интерфейс в плеере. Все интуитивно и продумано до мелочей.

Что понравилось в наушниках

От наушников я с самого начала испытал сначала эстетический восторг, а потом уже аудиофильное удовлетворение. Подключал наушники и к Айфону, что существенно улучшало качество звука. Но все же Айфон – не Hi-Res, увы.

Наушники FH1s разработаны на базе FH1 путем добавления нового динамического драйвера, совмещенного с арматурным драйвером Knowles. Удивлены? Ага, это гибридные двухдрайверные наушники, то есть внутри присутствует и арматурный драйвер и динамический. Кому интересны все технологии наушников FH1s – отправляйтесь на официальный сайт (на русском).

FiiO FH1s наушники Hi Res

Все эти технологические заморочки дают чистый звук на средних и высоких частотах и достаточно мощные басы. Наушники начиная от внешнего вида и заканчивая качеством звука вызвали у меня то, что я называю “технологическим восторгом”. А вызвать такое ощущение у меня могут редко какие девайсы. Если говорить о наушниках, то последний раз “технологический восторг” я испытывал от проводных ушей Astell&Kern, но у них же просто заоблачная цена.

Hi Res наушники FiiO FH1s и плеер M3 Pro

Если перевести восторг от наушников FH1s в цифры, то вот они

  • Диапазон воспроизводимых частот: 5 – 40000 Гц.
  • Чувствительность: 106 дБ/мВт.
  • Импеданс 26 Ом.
  • Симметричный отсоединяемый кабель длиной 1,2 метра с разъемом мини-jack 3.5мм (TRS, угловой L-образный c позолоченными контактами). Кабель 120-жильный витой из монокристаллической меди, причем каждая жила изолирована.
  • Весят уши всего 21 грамм.
  • В наборе идет стильный пластиковый футляр с прозрачной крышкой, который надежно защищает от механических повреждений и 6 сменных пар амбушюров.

Hi-Res наушники FiiO FH1s

Для меня хорошие наушники помимо звука – это те, которые можно долго носить не снимая и при этом не испытывать какой-либо дискомфорт. С последним пунктом у меня часто бывали проблемы, так вот с FH1s их реально нет.

Если захотите, то из этих наушников несложно сделать беспроводные TWS-наушники. Для этого достаточно докупить UTWS1-модуль, присоединяющийся к наушникам FH1s за считанные секунды благодаря конструкции со съемным кабелем и вуаля – проводные внутриканальные гибридные двухдрайверные наушники превращаются … в полноценную TWS-гарнитуру, ведь у модуля UTWS1 есть и высокочувствительные микрофоны. Конечно же, беспроводной модуль UTWS1 поддерживает кодек aptX, поэтому качество беспроводного звука остается на высоте.

Подводя итоги

Что дает комбинация плеер FiiO M3 Pro + наушники FH1s? 

Начнем с наушников FH1s. Это чистейший звук на средних и высоких и в меру насыщенные басы. Выдают звук с очень ровной АЧХ. Удобство ношения – несколько часов подряд использования наушников не снимая не вызывало у меня дискомфорта. Это стильный вид полупрозрачных наушников и гибридная двухдрайверная технология (арматурный + динамический драйвера). Возможность легкого апдейта проводных наушников до TWS-гарнитуры. Удобный и стильный чехол для хранения и транспортировки дополняет эту идиллию. Придраться хоть в чем-то к наушникам мне откровенно сложно.

hi-res audio плеер FiiO M3 Pro + наушники FiiO FH1s

Плеер FiiO M3 Pro отличился стильным видом и компактными размерами, подачей звука в основном “как есть”, удобством в использовании и полезными дополнительными функциями как то возможность просмотра картинок, текстовых файлов (читалка). Обладает сильным аккумулятором при своих небольших размерах, радует и встроенный микрофон, диктофон бывает полезен.

Плеер FiiO M3 Pro

Плеер FiiO M3 Pro выдает честный нейтральный (без лишних искажений и окраски) Hi-Res звук с небольшим добавлением басов и сглаживанием высоких   с возможностью запомнить 7 настроек эквалайзера. И все форматы “музыки без потерь” ему по плечу.

Недостатки плеера: нет встроенной памяти, для работы обязательно нужно вставлять microSD-карту. И чехла в комплекте нет, хотя прямо от производителя из коробки на плеере с обеих сторон наклеена защитная пленка. Нет Bluetooth, поэтому подсоединить к внешней Bluetooth-колонке или к медиасистеме авто по беспроводу не получится, но провод ведь никто не отменял – с ним можно!

Прямо сейчас в 2020-м году для меня этот набор оказался лучшим по соотношению цена-качество для lossless и lossy аудио. На самом деле и плеер FiiO M3 Pro и уши FH1s я подбирал и покупал отдельно.

FiiO M3 Pro и FiiO FH1s

Плеер M3 Pro брал за 7490 руб, наушники FH1s мне обошлись около 6000 руб.

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