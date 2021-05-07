Мем, который стоит теперь дороже «Газпром» и Dell — капитализация Dogecoin уже $80 миллиардов

Как так?

Криптовалюта Doge, которая была создана в качестве своего рода криптомема (шуточная монета «собаки») демонстрирует самые настоящие чудеса. За год она подорожала на 11 000%, за неделю прибавила более 50% стоимости. А ее общая капитализация уже выше, чем у «Газпром» и Dell. В топе криптовалют она на 4 месте. Общая стоимость Doge равна $80 миллиардам!

Как же так получилось?

Дело в том, что Doge стала любимой криптовалютой одного из богатейших людей в мире Илона Маска (Elon Musk), который пиарит ее в своем твиттере. Он даже обещал отправить «собак» на Луну. Именно с его твитами эксперты и связывают взрывной рост Dogecoin. Ну а сам Илон, судя по всему, проводит интересный эксперимент. Неужели Doge в будущем сможет потеснить Bitcoin (капитализация которого уже выше триллиона долларов)? Честно говоря, мы уже ничему не удивимся.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)