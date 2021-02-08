Международная премьера Xiaomi Mi 11 — зарядное устройство на 55 Вт в комплекте!

Дождались.

Компания Xiaomi наконец-то представила свой смартфон Mi 11 на базе флагманского чипсета Snapdragon 888 для международного рынка. До РФ гаджет доберется совсем скоро.

Никаких особых отличий от китайской версии нет. Тут все тот же гигантский 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей, все та же батарея на 4600 мА*ч, такая же крутая камера с главным сенсором на 108 Мп.



В продажу поступает две версии (цены пока называются только в евро, ждем рублевого эквивалента):

Mi 11 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за 749 евро;

Mi 11 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 799 евро.

Расцветки две. Либо черная, либо голубая. Третьего не дано.



Совсем скоро (уже во втором квартале текущего года) смартфон обновится до MIUI 12.5.

И самое приятное! Глобальный вариант MIUI 12.5 комплектуется быстрым адаптером для зарядки мощностью 55 Вт! Напомним, что в Китае смартфон продается вообще без адаптера. А тут вот радость.

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