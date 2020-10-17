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Международный фотоконкурс дикой природы. Победил россиянин с амурским тигром + другие фотографии участников

17 Окт, 2020

Международный фотоконкурс дикой природы. Победил россиянин с амурским тигром + другие фотографии участников

Любителям дикой природы посвящается.

Тигр

Ежегодно в Лондоне проходит конкурс Wildlife Photographer. Он показывает миру хрупкость природы. В этом году фотоработы были представлены из 25 стран и составили более 49000 фотографий. Лучшим был признан снимок амурского тигра. Он сделан нашим соотечественником – Сергеем Горшковом.

Амурский тигр

Сергей прошёл более тысячи километров Национального парка леопардов, когда искал признаки обитания амурского тигра. Поиск следов лап, волос и даже испражнений были очень долгими. Затем внимание фотографа было привлечено большой ёлкой. Напротив неё и была установлена камера, запечатлевшая большого кота. Снимка ждали немало – целых 10 месяцев. И этот труд был оценён членами жюри Музея естественной истории в Лондоне.

Также обратите внимание на победителей остальных 16-ти номинаций! Приятного просмотра!

  1. Фото черноголового чекана. Этот снимок сделал 10-летний любитель дикой природы и победил в номинации «Самый юный фотограф дикой природы». Испания.

Птица

Это фото тоже было сделать непросто. Самый юный любитель долго выжидал такого момента на заднем сидении отцовской машины.

2. А это «лучший молодой фотограф» запечатлел воровство юного лиса у своих братьев и сестёр. Финляндия.

Лис

3. Сокол приносит своему детёнышу жертву более мелкой птицы. Сардиния, Италия.

Сокол

4. Семья Больших поганок (Чомги) вместе добывают провизию для потомства.

Поганки

5. Песчаная оса и Оса-кукушка залетают каждая в своё гнездо.

Осы

6. Детёныш кальмара под вспышкой фотографа из Филиппин.

Кальмар

7. Мухоловку пришлось фотографировать ночью, да так, чтобы вспышка не спугнула её, так что работа не из простых.

Мухоловка

8. Вообще Манулы – одиночки. Так что эта группа полосатых хвостов состоит из котят. Китай.

Кстати, они не играются, а начинают убегать, увидев лису.

Манул

9. А этот бедняга думает о вечном. Свинохвостая макака прикована на птичьем рынке в Индонезии.

Макака

10. Представитель Белых медведей трудится в Ледовом шоу в Казани. Кстати, только в России эксплуатируют этих животных в цирках. Это красавец был вывезен из Арктики в двухлетнем возрасте. На момент снимка он проработал уже 18 лет.

Медведь

11. Стеклянная лягушка Мандуриаку находится под угрозой полного исчезновения. На данный момент это единственное фото данного вида не из учебника.

Лягушка

12. Носачу тоже угрожает исчезновение. Эти ребята истреблялись для нужд китайской народной медицины.

Носач

13. А эту рыбу-клоуна атаковал паразит. Его видно во рту у рыбы. Языковая мокрица – паразит из отряда ракообразных. Она поселяется во рту и заменяет собой язык. При этом питаясь самой рыбой, потом рыба погибает. А что происходит с мокрицей после этого – учёным неизвестно.

Клоун

14. Этот жук уже располовинил муравья-ткача, но сбросить его полностью не может. Челюсти муравья не разжались, сам жук дотянуться до его головы не в силах. Так и гуляет теперь вместе с ним.

Жук

15. Дикая природа – ещё и растения. Это цветы Арники горной в Колумбии. Кстати, на фоне самая высокая вершина колумбийских Анд – Ритак Ува Бланко.

Цветы

16.  А эта лава течёт в огромном тоннеле вдоль горы Этна. Кстати, извергается уже 30 лет.

Лава

Вот оригиналы для вас: Яндекс.Диск и Google.Drive.

Как вы относитесь к сохранению и охране природы? Вас, как и меня, тронул взгляд Свинохвостой макаки?

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