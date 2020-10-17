Международный фотоконкурс дикой природы. Победил россиянин с амурским тигром + другие фотографии участников

Любителям дикой природы посвящается.

Ежегодно в Лондоне проходит конкурс Wildlife Photographer. Он показывает миру хрупкость природы. В этом году фотоработы были представлены из 25 стран и составили более 49000 фотографий. Лучшим был признан снимок амурского тигра. Он сделан нашим соотечественником – Сергеем Горшковом.

Сергей прошёл более тысячи километров Национального парка леопардов, когда искал признаки обитания амурского тигра. Поиск следов лап, волос и даже испражнений были очень долгими. Затем внимание фотографа было привлечено большой ёлкой. Напротив неё и была установлена камера, запечатлевшая большого кота. Снимка ждали немало – целых 10 месяцев. И этот труд был оценён членами жюри Музея естественной истории в Лондоне.

Также обратите внимание на победителей остальных 16-ти номинаций! Приятного просмотра!

Фото черноголового чекана. Этот снимок сделал 10-летний любитель дикой природы и победил в номинации «Самый юный фотограф дикой природы». Испания.

Это фото тоже было сделать непросто. Самый юный любитель долго выжидал такого момента на заднем сидении отцовской машины.

2. А это «лучший молодой фотограф» запечатлел воровство юного лиса у своих братьев и сестёр. Финляндия.

3. Сокол приносит своему детёнышу жертву более мелкой птицы. Сардиния, Италия.

4. Семья Больших поганок (Чомги) вместе добывают провизию для потомства.

5. Песчаная оса и Оса-кукушка залетают каждая в своё гнездо.

6. Детёныш кальмара под вспышкой фотографа из Филиппин.

7. Мухоловку пришлось фотографировать ночью, да так, чтобы вспышка не спугнула её, так что работа не из простых.

8. Вообще Манулы – одиночки. Так что эта группа полосатых хвостов состоит из котят. Китай.

Кстати, они не играются, а начинают убегать, увидев лису.

9. А этот бедняга думает о вечном. Свинохвостая макака прикована на птичьем рынке в Индонезии.

10. Представитель Белых медведей трудится в Ледовом шоу в Казани. Кстати, только в России эксплуатируют этих животных в цирках. Это красавец был вывезен из Арктики в двухлетнем возрасте. На момент снимка он проработал уже 18 лет.

11. Стеклянная лягушка Мандуриаку находится под угрозой полного исчезновения. На данный момент это единственное фото данного вида не из учебника.

12. Носачу тоже угрожает исчезновение. Эти ребята истреблялись для нужд китайской народной медицины.

13. А эту рыбу-клоуна атаковал паразит. Его видно во рту у рыбы. Языковая мокрица – паразит из отряда ракообразных. Она поселяется во рту и заменяет собой язык. При этом питаясь самой рыбой, потом рыба погибает. А что происходит с мокрицей после этого – учёным неизвестно.

14. Этот жук уже располовинил муравья-ткача, но сбросить его полностью не может. Челюсти муравья не разжались, сам жук дотянуться до его головы не в силах. Так и гуляет теперь вместе с ним.

15. Дикая природа – ещё и растения. Это цветы Арники горной в Колумбии. Кстати, на фоне самая высокая вершина колумбийских Анд – Ритак Ува Бланко.

16. А эта лава течёт в огромном тоннеле вдоль горы Этна. Кстати, извергается уже 30 лет.

Вот оригиналы для вас: Яндекс.Диск и Google.Drive.

Как вы относитесь к сохранению и охране природы? Вас, как и меня, тронул взгляд Свинохвостой макаки?

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