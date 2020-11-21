Мгновенное распознавание песен с главного экрана iPhone – такое возможно? Оказывается, да
Быстрее и удобнее, чем мы привыкли.
Ваш айфон может распознавать любимые песни, которые вы слышите рядом. В новой версии iOS 14.2 это можно сделать еще быстрее.
Конечно же, нам потребуется установить популярное приложение Shazam и добавить его в “Центр управления”. Для этого мы заходим в соответствующий настройки и выбираем значок со знаком плюс, после чего на экране появится вкладка “Распознавание музыки”. Дело сделано.
Теперь, когда вы услышите интересную для вас песню, необходимо потянуть вниз в правом верхнем углу экрана для того, чтобы открыть “Центр управления” и нажать соответствующую иконку Shazam. Немного удобнее, чем разблокировать экран, выбрать приложение, зайти в него и начать поиск музыки?
Конечно же, найденные песни можно прослушать в Apple Music, Shazam самостоятельно перекинет вас в приложение от Apple, там же можно просмотреть дополнительную информацию об исполнителе и ознакомиться с его остальным творчеством. Но это вы итак знаете.
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