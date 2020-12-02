Mi 10T и Mi 10T Pro — флагманы с IPS дисплеем 144 Гц и камерой 108 Мп

Возможности впечатляют.

В России смартфоны Mi 10T Pro и Mi 10T официально были анонсированы российским отделением Xiaomi 1 декабря 2020, однако глобальная презентация прошла на пару месяцев раньше 30 сентября. Официальная цена на Mi 10T в России составляет 44 990 рублей, причем Mi 10T продается в единственной конфигурации с объемом памяти 8 ГБ + 128 ГБ. Официальная цена на флагман Mi 10T Pro в РФ — 49 990 рублей, тоже только одна конфигурация объема памяти 8 ГБ + 256 ГБ. Mi 10T представлен в цветах серебристый и черный, у Mi 10T Pro помимо серебристого и черного есть еще и синий.

Старт продаж Mi 10T Pro и Mi 10T в России с 10 декабря 2020, но уже с 3 по 9 декабря можно сделать предварительный заказ на официальном русскоязычном разделе сайта Xiaomi. При этом первые 150 покупателей по предзаказу получают в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 5, беспроводные наушники Mi TWS 2 Basic и универсальное зарядное устройство мощностью 65 Ватт — Mi 65W Fast Charger. При этом по предварительному заказу смартфон Mi 10T будет стоить не 44 990 рублей, а 40 990, то есть на 4000 рублей дешевле. Такая же скидка в 4000 рублей предусмотрена и при покупке флагмана Mi 10T Pro, поэтому его можно будет купить за 45 990 рублей вместо 49 990 руб.

Рассмотрим основные характеристики новых флагманов от Xiaomi.

Дизайн

У Mi 10T плоский дисплей. Pro-версия представлена в трёх цветах: лунном серебряном, космическом чёрном и арктическом синем. На официальном сайте цвета названы куда как проще — это серебристый, черный и синий.

Сканер отпечатков пальцев находится в боковой панели устройства. Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 20:9.

Технические характеристики

Причины, по которым пользователи оценили флагманский Mi 10, вышедший в марте этого года: неплохая камера в 108 Мп, частота обновления экрана 90 Гц, поддержка 5G, ёмкость аккумулятора 4780 мАч, оперативная память 8/12 ГБ, внутренняя память 128/256 ГБ. Давайте посмотрим, какие из этих черт присутствуют и в T-моделях (спойлер: какие-то параметры могут быть даже круче).

Характеристики Mi 10T Pro

частота обновления 144 Гц;

процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G;

модуль обработки изображений Qualcomm Spectra 480 ISP (для оптимизации работы с камерой);

быстрая зарядка 33 Вт (адаптер идёт в комплекте);

запись и воспроизведение 3D-звука;

8 Гб ОЗУ + 128/256 Гб встроенной памяти;

NFC;

технология жидкостного охлаждения LiquidCool;

ёмкость аккумулятора 5000 мАч;

MIUI 12;

технология AdaptiveSync, позволяющая синхронизировать частоту обновления экрана и частоту кадров контента (это влияет на плавность и чёткость видео, а в итоге – и на производительность батареи);

технология MEMC – компенсация низкой частоты кадров в видео;

Sunlight Mode 3.0 – режим, который меняет настройки дисплея для максимальной видимости в условиях яркого освещения (это сделано для того, чтобы детали изображения на дисплее были видны лучше, и нагрузка на зрение уменьшалась);

360° датчик освещённости (также для уменьшения нагрузки на зрение);

Reading Mode 3.0 (c возможностью переключения на чёрно-белый режим), чтобы читать с максимальным комфортом на протяжении длительного времени;

MMT-технология, увеличивающая скорость зарядки и срок службы аккумулятора;

усовершенствованный X-осевой линейный вибромотор;

стекло Corning Gorilla Glass 5.

В комплект также входят антибактериальный чехол и защитная плёнка. Как объясняют производители, это значит, что поверхности телефона, защищённые этими аксессуарами, отталкивают от себя бактерии и вирусы. Очень актуально в наше время!

Камера Mi 10T Pro

Основная камера на 108 Мп, широкоугольный объектив на 13 Мп и макрообъектив на 13 Мп, а также вспышка и датчик света

Режим длинной выдержки, в котором объектив камеры остаётся открытым на более долгий срок, чем во время обычной съёмки, позволяет вместить множество деталей в одну фотографию. Xiaomi предлагает 6 вариаций этого режима (рисунок светом, неоновые следы, движущийся фон, звёздное небо, звёздные следы, рисунок маслом). Фишка в том, что необходимость в объективах и долгой настройке отпадает, можно просто включить нужный режим и запастись терпением, что необходимо при съёмке с выдержкой.

Функция Al Skyscaping 3.0 позволяет добавить динамичный фон, включающий в себя разнообразные оттенки цвета, движущиеся элементы, погодные явления и фейерверки. Опцию можно применить к любому снимку (в том числе к уже имеющемуся в Галерее), на котором присутствует небо.

Режимы фоторедактирования «Киберпанк», «Золото» и «Чёрный лёд».

Забавная функция «Клонирования» для фото, при помощи которой можно легко сделать фото, где один и тот же человек запечатлён много раз, и этот снимок будет выглядеть нормально, а не как съехавшая панорама.

Не менее оригинальное «Клонирование» для видео, работающее аналогичным образом, но с видеоматериалами.

Поддержка 8К-разрешения при записи видео, а также возможность во время этой записи делать фото с разрешением 33 Мп.

3 новых режима двойного видео (записи одновременно с фронтальной и задней камеры).

Таймлапс на основной и передней камере.

Синхронизация по времени (хорошо использовать при съёмке звёздного неба).

Камера Mi 10T

Второй смартфон отличается от Mi 10 Pro возможностями основной камеры (64 Мп, отсутствие стабилизации), объёмом оперативной памяти (есть версия на 6 Гб) и цветами (в палитре отсутствует арктический синий).

В комплекте с устройствами идут зарядное устройство, адаптер для быстрой зарядки, силиконовый (как утверждает производитель, антибактериальный) чехол и антибактериальная же плёнка.

Сравнение Xiaomi Mi 10T Pro и Mi 10T

Давайте посмотрим что общего в характеристиках этих смартфонов и какие отличия.

Оценка Mi 10T и Mi 10T Pro пользователями

Из недостатков те, кто уже успел попользоваться новыми устройствами, отмечают, что смартфоны, как и чехлы к ним, обладают не очень олеофобным покрытием – на них хорошо видны отпечатки пальцев.

Кроме того, любителей просмотра ютуба не устраивает “неудобное” (20:9) соотношение сторон – при максимальном приближении большая часть контента по сторонам обрезается. С другой стороны, для фильмов такая пропорция подходит хорошо.

Также многим пользователям не нравятся габариты устройства – смартфон тяжёлый (216 г) и большой (76.4 x 165.1 x 9.33 мм).

Кроме того, стоит отметить, что Mi 10T не поддерживает беспроводную зарядку и не имеет слота для карты памяти.

Что касается положительных черт Mi 10T, пользователи по достоинству оценивают производительность смартфона, его лаконичный дизайн, поддержку MIUI 12, частоту обновления экрана 144 герца, скорость зарядки, полную комплектацию (многие компании не кладут в коробку чехол, защитную плёнку, адаптер питания).

Европейские цены на Mi 10T Pro и Mi 10T

Mi 10T c 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти — 499€.

499€. Mi 10T c 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти — 549€.

549€. Mi 10T Pro c 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти — 599€.

599€. Mi 10T Pro c 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти — 649€.

В европейской комплектации Mi 10T есть как с 6 ГБ оперативной памяти, так и с 8 ГБ ОЗУ. Для российского рынка оба флагмана представлены лишь с 8 ГБ оперативной памяти.

Цены на Mi 10T Pro и Mi 10T в России

Mi 10T с объемом памяти 8 ГБ + 128 ГБ — 44 990 руб. Цвета корпуса — серебристый и черный.

Mi 10T Pro с объемом памяти 8 ГБ + 256 ГБ — 49 990 руб. Цвета корпуса — серебристый, синий и черный.



К преимуществам покупки этих смартфонов у официалов относятся:

Расширенная гарантия на 24 месяца, то есть на целых 2 года. Один бесплатный ремонт экрана в течение первых пол-года после покупки, включая полную замену дисплея на Mi 10T Pro или Mi 10T. В подарок идет трехмесячная подписка на Яндекс.Плюс, а также бесплатный или за 1 рубль доступ к подпискам от онлайн-кинотеатров Окко, More TV, Wink и МТС ТВ (эта акция действует с 3 декабря 2020 по 2 марта 2021).

Первым покупателям Mi 10T Pro и Mi 10T в РФ обещают в подарок устройства на общую сумму в 9 000 рублей

Предварительный заказ стартует с 3 декабря и продлится до 9 декабря включительно. Для первых 150 покупателей по предварительному заказу будет скидка в 4000 рублей на Mi 10T и на Mi 10T Pro. То есть покупка Mi 10T по предзаказу обойдется в 40 990 рублей, а Mi 10T Pro в 45 990 рублей. Дополнительно к скидке для первых покупателей идет набор подарков, который включает мощную зарядку на Mi 65W Fast Charger (универсальная, подойдет не только для смартфонов), фитнес-браслет Mi Band 5 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Суммарная стоимость устройств, входящие в подарочный набор (зарядка, наушники и фитнес-браслет) составляет почти 9000 рублей. Итого выигрыш для первых покупателей Mi 10T в денежном эквиваленте составляет около 13 000 рублей. Предварительный заказ осуществляется на официальном сайте Xiaomi.

Еще одним приятным бонусом для первых покупателей новых смартфонов от Xiaomi станет набор лимитированной коллекции одежды Xiaomi X Outlaw Creative. Правда он будет разыгрываться раз в день среди сделавших заказ в период с 3 по 9 декабря. За 7 дней будет разыграно 7 наборов.

На русскоязычном сайте Xiaomi отмечается, что делая предварительный заказ вы сами ответственны за то, чтобы добавить в корзину все вышеперечисленные подарки. Отдельная отправка подарков после оформления заказа не предусмотрена.

Дата выхода Mi 10T Pro и Mi 10T в России

Официальный старт продаж — 10 декабря 2020.

Купить официальные Mi 10T Pro и Mi 10T можно на Mi.com/ru, в авторизованных магазинах Mi Store, у рекомендованных розничных партнёров Xiaomi, а также в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Мегафон, МТС, Билайн, DNS, Связной, Ноу-Хау, Технопарк, РБТ, Wildberries, Ситилинк, Ozon и Onlinetrade.

Серый рынок не дремлет

Поскольку в России смартфоны Mi 10T Pro и Mi 10T были представлены лишь в первый день зимы 1-го декабря 2020, а мировая премьера состоялась ранее 30 сентября, то российский рынок уже успел наполниться “серыми” Mi 10T Pro и Mi 10T и их легко найти на Яндекс Маркете. Так вот на Я.Маркете цена на младшую модель Mi 10T варьируется от 33400 до 37500 (значительно дешевле официальной), а на Mi 10T Pro – от 48600 до 56000.

Позже мы сделаем свой подробный обзор Mi 10T и Mi 10T Pro, а также сравним между собой 10T и 10T Pro в реальных тестах.

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