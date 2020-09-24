Mi Pop Run 2020: Xiaomi снова помогает детям

Благотворительная забег для спасения жизней.



С 21 по 27 сентября 2020 техногигант снова запускает ежегодный благотворительный забег в поддержку российских детей. Акция проводится совместно с фондом «Линия жизни». В этом году забег проходит в онлайн-формате, но всё также каждый из нас может увеличить сумму, которую Xiaomi перечислит фонду. Необходимо пробежать или пройти как можно больше, фиксируя свои рекорды при помощи Mi Smart Band, каждый сделанный шаг равен одному рублю. Подтвердить количество шагов можно просто сделав скриншот из приложения Mi Fit или фото экрана Вашего браслета и опубликовать в соцсетях с хэштегом #MiPopRun2020.

В этом году Mi Pop Run помогает выздороветь 6-летнему Даниилу Галицкому из Тульской области. Дорогостоящее лечение обойдётся в 2 191 749 рублей, именно эту сумму и планирует собрать и перечислить компания Xiaomi в фонд «Линия жизни». Подробности на сайте MiPopRun.ru .

Напомню, что это уже третий забег Mi Pop Run от Xiaomi. В 2018 году фонд «Линия жизни» получил 1 500 000 рублей на лечение детей с костной саркомой, а в 2019-ом старания бегунов и просто неравнодушных людей помогли мальчику Савелию получить эндопротез и вернуться к нормальной жизни.

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