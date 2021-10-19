Mi Smart Speaker – пример общения с умной колонкой от Xiaomi и все её характеристики

Xiaomi порадовали новинкой.

Всем привет! Умная колонка Mi Smart Speaker была представлена Xiaomi на октябрьской презентации 19 октября и сразу захватила внимание пользователей. Блохе удалось познакомиться с этой колонкой поближе незадолго до самой презентации. Поэтому устраивайтесь поудобнее и узнайте и наше мнение об этой новинке. Поехали!

Дизайн

Очень понравился внешний вид колонки. Компактная и стильная, впишется практически в любой интерьер. Приятно было распаковывать и не менее приятно держать в руках.

Характеристики Mi Smart Speaker

Размеры: 131 мм x 104 мм x 151 мм.

Вес: 853 г.

Звук и микрофон: полнодиапазонный динамик 63,5 мм и 12 Вт.

2 высокочувствительных микрофона.

Питание: 12 В / 1,5 А постоянного тока.

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 Гц/5 Гц).

Bluetooth: BT 4.2 & A2DP.

Голосовой помощник: Маруся.

Поддерживаемые операционные системы: Android 5.0 и iOS 12 и выше.

Как я общался с Mi Smart Speaker

Думаю, что это короткое видео само все вам расскажет. Тот случай, когда лучше один раз увидеть. И услышать тоже!

Что понравилось

Стильный внешний вид и отличная “одежка” (это я про красивую снаружи коробку, при этом она очень плотная внутри за счет удерживающих вставок из какого-то очень плотного картона).

Легкая настройка. Скачиваете приложение Маруся, говорите “подключить колонку” или же в “Марусе” на смартфоне заходите в “Настройки” и далее в “Подключить колонку”. Дальше останется следовать подсказкам на экране. Подключенную колонку “Маруся” запоминает и позволяет со смартфона настраивать на умной колонке:

включить звук активации (когда Маруся в колонке вас услышала); будильник (можно задать много будильников); включить вручную ночной режим (в ночном режиме колонка будет тише звучать и слабее светиться) или же задать включение ночного режима по расписанию; громкость таймеров и будильников; разрешить или запретить напоминания на колонке; включить или отключить звонки на колонке; задать громкость звонков; настроить громкость речи собеседника на колонке; активировать “детский режим”, при этом ребенок не услышит “взрослые” ответы и тексты в песнях, зато ребенку будет легко найти с помощью колонки развлечения; задать часовой пояс.

Хорошая интеграция с сервисами VK Group, включая музыкальный сервис BOOM. С помощью колонки можно узнать новости, погоду, заказать доставку еды с помощью Деливери Клаб, вызвать такси, поставить желаемую музыку и можно даже управлять другими умными устройствами вашего дома. Наверняка будет полезна и детям не только для развлечения, но и для обучения.

Что не понравилось

Достаточно короткий шнур питания от умной колонки до розетки 220 вольт. В большинстве случаев придется использовать удлинитель.

Жаль, что нет возможности запустить со смартфона на колонку такие музыкальные приложения как Apple Music и Яндекс Музыка. Я использую оба этих стриминговых музыкальных сервиса. С колонкой можно будет использовать только музыку из ВКонтакта, BOOM.

Цена и где купить

Стоимость Mi Smart Speaker составляет 4 990 рублей.

Купить умную колонку от Xiaomi можно с 22 октября на сайте mi.com/ru.

Умный спикер от Xiaomi возможно получить и просто в подарок при покупке смартфона Mi 11T или Mi 11T Pro.

С 5 ноября Mi Smart Speaker поступит в розничные продажи и купить колонку можно будет в официальных магазинах Xiaomi, МВидео, Эльдорадо, DNS, Связной, МТС, Мегафон, билайн, Технопарк, Теле-2, Aliexpress TMall, OZON, Ситилинк, Wildberries, Онлайнтрейд, Ноу-Хау.

Кстати, самые первые покупатели Mi Smart Speaker получают 3 месяца подписки на VK Combo.

Заключение или что мы думаем о Mi Smart Speaker

Внешний вид на 5 баллов, подойдет к любому интерьеру. Легкая настройка и глубокая интеграция с сервисами VK Group, что означает возможность вызова такси, службы доставки еды, запуск музыки из VK. Можно управлять из колонки элементами умного дома, дублировать телефонные звонки на колонку, узнавать новости, погоду, да что угодно из инета с помощью голосового помощника Маруся. Дети могут обучаться и развлекаться и, кстати, есть “детский режим” для фильтрации нежелательного для подрастающего поколения контента.

Наш вывод: умная колонка Mi Smart Speaker – годнота! Блоха рекомендует к покупке и использованию.

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