Mibro Lite — лучшие умные часы в пределах $50 с AMOLED-дисплеем

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Смарт-часы Mibro Lite на сегодняшний день являются, вероятно, самыми недорогими умными часами с большим круглым 1,3-дюймовым 2,5D AMOLED-дисплеем высокого разрешения (360 на 360 пикселей). Новинка также может похвастаться большой батареей и высоким уровнем автономности. И в ближайшие дни приобрести Mibro Lite можно с большой скидкой.

Да, сейчас на Aliexpress проходит распродажа, в рамках которой Mibro Lite можно приобрести всего за 44 доллара (49 долларов по скидке плюс купон в размере $5). При том, что полный ценник равен 100 долларам!

В пределах 50 долларов очевидно, что это лучший вариант.

Ведь у большинства других устройств, цена которых ниже 60 долларов, нормального экрана нет (качество изображение низкое). Тут же с дисплеем все на высшем уровне, и качество изображения, и частота обновления и разрешение. Краски яркие, текст идеально читается. Все прекрасно видно даже в солнечный день. Также AMOLED-экран экономит энергию, поэтому работают Mibro Lite очень долго на полном заряде батареи.

В отличие от TFT-панелей, тут черный цвет максимально насыщенный без серых оттенков. Хорошо передаются все цвета, нет мерцания. Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными боковыми гранями.

Но нужно спешить. Со скидкой отдадут всего 500 единиц.

Первые 50 покупателей также получат приятный бонус от Lenovo. Также есть шанс выиграть смартфон realme 7i, наушники Haylou T16 и колонку JBL GO3.

Скидки действуют до 30 сентября.

Mibro Lite получили датчик ЧСС (следят за сердечным ритмом постоянно), умеют мониторить качество сна и уровень стресса. А еще, несмотря на невысокий ценник, у них есть датчик SpO2 для измерения сатурации (в период пандемии COVID-19 как раз то, что нужно).

Имеется 15 спортивных режимов: бег, ходьба, велосипед, ходьба по горам, йога, баскетбол, теннис, бадминтон, футбол, силовые тренировки, эллипс, свободная тренировка и так далее.

За здоровьем Mibro Lite следят в течение 24 часов. Не важно, чем вы заняты: тренируетесь, работаете, спите.

Еще один гигантский плюс — время работы. Автономность в обычном режиме — 10 дней! В режиме ожидания они проработают 30 дней.

Есть защита от воды и пыли IP68. Купаться, плавать в бассейне можно без проблем.

Дизайн стильный, выглядит новинка дорого. Подойдет на все случаи жизни, хоть вы занимаетесь с фитнесом, гуляете с друзьями или направляетесь на работу.

Также имеется множество разных циферблатов. Кроме того, умные часы довольно компактные и тонкие, 8 мм (как бисквит). Весят всего 48 г (меньше куриного яйца). Корпус и ремешок сделаны из экологически чистых материалов, которые не способны вызвать аллергию. Так, ремешок выполнен из гипоаллергенной резины черного цвета.

Наконец, Mibro Lite показывают прогноз погоды, могут проигрывать музыку, выступать в качестве будильника, с их помощью можно делать фото со смартфона. Они напомнят о звонке, помогут найти смартфон, есть калькулятор и функция, напоминающая о нерегулярном сердечном ритме. И все это более чем на 20 языках, включая английский и русский.

Поставляют смарт-часы во все страны мира, есть возможность бесплатного возврата (в течение 15 дней). Доставка бесплатная.

В комплект входят сами смарт-часы, зарядка и инструкция. Для смартфонов на iOS и Android доступно приложение Mibro Fit. Через него и происходит синхронизация.

Да, что такое Mibro? Это дочерний бренд Zhenshi Technology, компании, в которую инвестировали такие техногиганты, как Xiaomi и Longqi. К слову, Mibro и Zhenshi Technology являются одними из ключевых партнеров по так называемой экологически чистой цепочке. Цель бренда Mibro — сделать жизнь людей проще и свободнее. Mibro выпускает доступные и качественные продукты, которые проходят сложную и тщательную систему проверки качества продукции.

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