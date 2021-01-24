Microsoft критикует MacBook Pro в новой рекламе Surface Pro

Фанатам Apple лучше не смотреть.

Microsoft решила привлечь внимание к своему прошлогоднему Surface Pro 7. Компания сравнила гибрид планшета и ноутбука с MacBook Pro M1. Где? В рекламном ролике, опубликованном на YouTube.

Как легко догадаться – гаджет Apple проиграл. По версии Microsoft. Она уверена, что Surface Pro 7 – лучший выбор.

Чем устройство Apple хуже? Аргументы следующие. MacBook Pro M1 дороже, лишен съемной клавиатуры и стилуса. Также у него нет сенсорного экрана (маленький Touch Bar не в счет).

Другой минус – на MacBook Pro M1 особо не поиграешь. По перечисленным параметрам Surface Pro 7 превосходит “яблочного” конкурента. Оригинальное видео ниже, посмотрите.



Такой у Microsoft незамысловатый PR. Насколько объективный – судить вам. Напишите, что думаете в комментариях.

Источник: iclarified.com

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