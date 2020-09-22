Microsoft наносит ответный удар

Кажется, Sony это не понравится.

Последние дни мир игровой индустрии захватили новости про презентацию Sony PlayStation, её «эксклюзивные» игры и сравнения с Xbox series x, но сегодня Microsoft за 7,5 млрд долларов купила компанию BETHESDA.

Глава Xbox Фил Спенсер объявил о покупке компании Bethesda в своем блоге. А это значит, что с сегодняшнего дня все игры от компании BETHESDA будут включены в Xbox Game Pass.

Зачем это Спенсеру, если игры от Bethesda итак появляются в Microsoft Store?

Первое и очевидное: создать свою игровую экосистему Xbox. Но главное – это нанести ответный удар конкурентам после презентации PS5, ведь покупка Microsoft лишит Sony таких игр как The Elder Scrolls Morrowind и The Elder Scrolls Skyrim, которые вошли в историю игровой индустрии.

Как на это отреагирует компания Sony остается догадываться.

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