Microsoft обновила Word и Excel для iPad

Новые полезные функции.

Microsoft без громких анонсов обновила приложения Office для iOS. Владельцев iPad ждут несколько изменений.

Во-первых, Word получил поддержку трекпада и мыши. С Magic Keyboard не будет проблем. Станет легче взаимодействовать с интерфейсом и выделять текст.

Во-вторых, Excel обзавелся многооконным режимом. Можно работать с 2 таблицами одновременно.

Апдейт коснулся и PowerPoint. Программа радует помощником Presenter Coach. Он дает советы по улучшению презентаций.

Word, Excel и PowerPoint доступны в App Store бесплатно. Впрочем, все функции открываются лишь при наличии iPadOS 13 и подписки Office 365.

Источник: 9to5mac.com

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