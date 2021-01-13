Microsoft обновила Word и Excel для iPad
Новые полезные функции.
Microsoft без громких анонсов обновила приложения Office для iOS. Владельцев iPad ждут несколько изменений.
Во-первых, Word получил поддержку трекпада и мыши. С Magic Keyboard не будет проблем. Станет легче взаимодействовать с интерфейсом и выделять текст.
Во-вторых, Excel обзавелся многооконным режимом. Можно работать с 2 таблицами одновременно.
Апдейт коснулся и PowerPoint. Программа радует помощником Presenter Coach. Он дает советы по улучшению презентаций.
Word, Excel и PowerPoint доступны в App Store бесплатно. Впрочем, все функции открываются лишь при наличии iPadOS 13 и подписки Office 365.
Источник: 9to5mac.com
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