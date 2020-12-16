Microsoft обновили Office для Mac с поддержкой Apple Silicon – что нового?

Отличные новости.

Microsoft внесли ряд крупных объявлений для пользователей Office 365 на Mac. С выходом обновлений Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote теперь лучше оптимизированы для Apple Silicon. Также разработчики немного переработали с учетом особенностей новой macOS Big Sur.

Технологический гигант заверяет, что теперь пакеты офисных программ должны работать на порядок быстрее, настолько, что пользователи наглядно заметят разницу. Но они отлично работают и на предыдущих системах на чипах Intel Mac.

Также Microsoft добавили в Outlook поддержку учетных записей iCloud. С полным список изменений можно ознакомиться на официальной странице компании.

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