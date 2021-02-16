Microsoft Office для iPad стал единым приложением

Вот это обновление.

Microsoft Office – это целая куча программ: Word, PowerPoint, Excel и OneNote. Они есть на iPad, достаточно скачать из App Store.

Устали устанавливать их по отдельности? Сообщается о выходе масштабного апдейта Microsoft Office для iPad. Пакет включает в себя каждое из названных приложений. В едином интерфейсе.

Носиться по App Store, собирая Microsoft Office по частям, не придется. Все включено и оптимизировано для iPadOS.

Word, PowerPoint, Excel и OneNote получили общий экран приветствия. Они запускаются одним нажатием и имеют доступ к недавним документам.

Microsoft Office предлагается бесплатно. За базовые функции денег не требуют. Другое дело, если вам нужно что-то вроде совместной работы в Office 365. Тогда без подписки не обойтись.

Источник: appleinsider.com

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