Microsoft Office для iPad стал единым приложением
Вот это обновление.
Microsoft Office – это целая куча программ: Word, PowerPoint, Excel и OneNote. Они есть на iPad, достаточно скачать из App Store.
Устали устанавливать их по отдельности? Сообщается о выходе масштабного апдейта Microsoft Office для iPad. Пакет включает в себя каждое из названных приложений. В едином интерфейсе.
Носиться по App Store, собирая Microsoft Office по частям, не придется. Все включено и оптимизировано для iPadOS.
Word, PowerPoint, Excel и OneNote получили общий экран приветствия. Они запускаются одним нажатием и имеют доступ к недавним документам.
Microsoft Office предлагается бесплатно. За базовые функции денег не требуют. Другое дело, если вам нужно что-то вроде совместной работы в Office 365. Тогда без подписки не обойтись.
Источник: appleinsider.com
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