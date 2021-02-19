Microsoft представила Office 2021 для Mac – без подписки

Купил и пользуйся.

Любите Office, но не любите “облака”? Хорошая новость для тех, кто ненавидит подписку Microsoft 365.

Microsoft анонсировала офисный пакет Office 2021. Он предназначен для Mac и Windows. Новинка автономная – после покупки целиком ваша.

Про Microsoft 365 можно забыть как страшный сон. Увы, есть нюансы. Во-первых, дата релиза приблизительная. Компания уточнила лишь, что Office 2021 выйдет до конца этого года.

Во-вторых, подробностей мало. Сказано только, что будет 2 версии – пользовательская и коммерческая (для крупных фирм). Также сообщается о 32-битном и 64-битном вариантах.

Коммерческая сборка подорожает на 10% (относительно предыдущего Office). Кроме того, изменится срок поддержки. Он сократится до 5 лет.

Цена пользовательского Office 2021 прежняя – на уровне Office 2019. Другой важной информации нет.

Источник: iclarified.com

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