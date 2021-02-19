Microsoft представила Office 2021 для Mac – без подписки
Купил и пользуйся.
Любите Office, но не любите “облака”? Хорошая новость для тех, кто ненавидит подписку Microsoft 365.
Microsoft анонсировала офисный пакет Office 2021. Он предназначен для Mac и Windows. Новинка автономная – после покупки целиком ваша.
Про Microsoft 365 можно забыть как страшный сон. Увы, есть нюансы. Во-первых, дата релиза приблизительная. Компания уточнила лишь, что Office 2021 выйдет до конца этого года.
Во-вторых, подробностей мало. Сказано только, что будет 2 версии – пользовательская и коммерческая (для крупных фирм). Также сообщается о 32-битном и 64-битном вариантах.
Коммерческая сборка подорожает на 10% (относительно предыдущего Office). Кроме того, изменится срок поддержки. Он сократится до 5 лет.
Цена пользовательского Office 2021 прежняя – на уровне Office 2019. Другой важной информации нет.
Источник: iclarified.com
Читайте также:
- Microsoft Office для iPad стал единым приложением
- Microsoft обновили Office для Mac с поддержкой Apple Silicon – что нового?
- Как пользоваться полноценным Office для iPad без приобретения подписки Office 365?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.