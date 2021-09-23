Microsoft представила Surface Go 3, Surface Pro 7+, Surface Pro 8 и Surface Laptop Studio

Планшеты и ноутбук.

Компания Microsoft представила линейку планшетов Surface (Go 3, Pro 7+, Pro 8) и премиальный лэптоп Surface Laptop Studio. Все базируются на процессорах Intel.

Расскажем подробнее. И покажем:

Microsoft Surface Go 3

Это бюджетный компактный планшет с панелью на 10,5 дюймов. Девайс получил 4 или 8 ГБ ОЗУ, накопитель на 64 или 128 ГБ. Аппаратной основой является чипсет Intel Core i3-10100Y или Intel Pentium Gold 6500Y. Камеры две, на 5 и 8 Мп. Автономность составляет 11 часов.

Простую версию оценили в 400 долларов. Продвинутая стоит 630 долларов.

Microsoft Surface Pro 7+

Улучшенная версия Surface Pro 7. Главное нововведение это чипы Intel Core 11-го поколения.

Microsoft Surface Pro 8

Новинка с премиальной начинкой стоит от 1100 долларов. Устройство получило большой 120-герцовый 13-дюймовый экран. Внутри может находиться Intel Core i5 или i7. Объем ОЗУ — от 8 до 32 ГБ, флеш-памяти — до 1 ТБ. Работает на полном заряде планшет 16 часов.

К нему также можно подключить монитор. То есть, он вполне может выступить и в качестве ПК.

Surface Laptop Studio

Дорогой (от 1600 долларов) ноутбук с поворотным экраном. Может работать в нескольких режимах (как ноутбук, как планшет и как телевизор). Устройство на базе Windows 11 оснащается Intel Core i5 в связке с GPU Intel Iris Xe или Intel Core i7 вместе с геймерской картой GeForce RTX 3050 Ti.

Оперативной памяти может быть до 32 ГБ, также в максимальной комплектации предлагается SSD на 2 ТБ.

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