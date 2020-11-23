Microsoft Surface Duo будет запущен в Европе в начале 2021 года

Ждем с интересом.

Surface Duo уже выпущен, но пока что только на территории США. Ранее в Microsoft заявляли, что не намерены выпускать устройство на других рынках, но похоже, что в компании решили отказаться от этого утверждения.

Microsoft все-таки запустят Surface Duo в других регионах, и приятная новость заключается в том, что начнут они с Европы. Также устройство уже прошло соответствующую сертификацию в Японии, Великобритании и Канаде.

Например, в Англии представили Microsoft уже занимаются поиском лучших операторов мобильной связи для того, чтобы запустить гаджет к началу 2021 года. Надеемся, что технологический гигант запустить устройство в это время во всех регионах.

Microsoft Surface Duo комплектуется двумя 5,6-дюймовыми AMOLED экранами PixelSense, которые обеспечат диагональ в 8,1 дюймов. Внутри установлен Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ ОЗУ. Свободной памяти будет 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от выбора пользователя. Внешней карты памяти не будет.

Для съемки производитель установил камеру на 11 Мп с возможностью записи 4К видео при 60 кадрах в секунду. В качестве аккумулятора будет использоваться батарея, емкостью в 3577 мА*ч и возможностью быстрой зарядки на 18 Вт. В роли операционной системы установят ОС Android 10.

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