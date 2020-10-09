Microsoft выпустит веб-версию xCloud

По слухам, Microsoft хотят обойти правила App Store.

Microsoft решила не запускать свой сервис потоковой передачи игр под названием xCloud на iOS, поскольку правила App Store предполагают, что сервис должен загружать каждую игру как отдельное приложение. Однако сейчас сообщается, что компания все же планирует представить xCloud на iOS в качестве веб-версии.

По слухам, глава игрового отдела Microsoft Фил Спенсер в среду встретился с сотрудниками, чтобы обсудить, как компания представит Game Pass на устройствах Apple. Спенсер сказал, что xCloud «точно выйдет на iOS». Выпуск стримингового сервиса запланирован на 2021 год.

В прошлом месяце Apple объявила о новых правилах для App Store, касающихся сервисов потоковой передачи игр. Помимо отдельных приложений для каждой игры, разработчики обязаны выплатить 30% комиссии компании Apple. Microsoft раскритиковала это решение, объяснив, что оно будет доставлять дискомфорт.

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