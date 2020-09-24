Microsoft выпустит версию Office, не требующую подписки

Она будет доступна для Windows и Mac во второй половине 2021 года.

В посте, анонсирующем следующую версию Microsoft Exchange Server, Microsoft обмолвился о том, что скоро те, кто не любит регулярно платить за подписку на Office, скоро смогут вздохнуть спокойно. За новую версию Microsoft Office надо будет заплатить лишь однажды при её покупке.

Сейчас обновляемая ежемесячно подписка на Microsoft Office позволяет получить доступ к таким сервисам, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive и Skype. Некоторые из этих опций доступны бесплатно, но без подписки их не получится установить на компьютер.

Если пользователь хочет единовременно купить только Word, Excel и PowerPoint, всё ещё можно приобрести Microsoft Office 2019 за $150.

Детали о цене и возможности приобрести новый вариант Office Microsoft обещала объявить позднее.

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