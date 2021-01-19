MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition – новая умная камера от Xiaomi

Есть даже Face ID.

Чего только не выпускает Xiaomi – от смартфонов до зонтиков. Камеры наблюдения тоже имеются. Например, MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition, анонсированная на днях.

Цена приятная – 399 юаней (примерно $61). Устройство недорогое, но функциональное. Гаджет предназначен для охраны дома. Можно рассчитывать на круговой обзор – корпус поворачивается на 360 градусов.

Поддерживается наклон по вертикали – в пределах 118 градусов. Другой плюс MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition – аналог Face ID. Заявлено распознавание животных и лиц людей.

Благодарить за сказанное стоит встроенный ИИ на базе чипа 4T. Он автоматически начинает запись, если что-то идет не так.

Съемка ведется с разрешением 2304 х 1296 пикселей. Доступна трансляция на смартфон в режиме реального времени. Кроме того, MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition оснащена инфракрасным модулем – для работы ночью.

Прием заказов стартует 20 января (на Youpin – собственной краудфандинговой площадке Xiaomi).

Источник: gizmochina.com

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