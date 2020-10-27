Миллиард! Именно столько в мире активных iPhone
И цифра продолжает расти.
Портал 9to5mac, сославшись на аналитика Нила Сайбарта (Neil Cybart), пишет, что число активных айфонов превысило 1 миллиард. Именно столько смартфонов от Apple на данный момент используется в мире.
По словам господина Сайбарта, спустя 13 лет после выхода первой модели iPhone остается самым популярным смартфоном на планете.
К сожалению, конкретные числа по моделям он не назвал.
Напомним, что предыдущий рекорд — 900 миллионов устройств — был поставлен в январе 2019 года. Тогда об этом заявил сам вице-президент и финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri).
Ведущие эксперты также предсказывают феноменальный успех модельному ряду iPhone 12. Так, в России iPhone 12 и iPhone 12 Pro уже стали дефицитом, найти их в магазинах практически невозможно.
Источник: 9to5mac
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