Миллиардеров все больше — в ковидный год прирост составил 660 человек

Вроде бы кризис. Вроде бы.

Мир сражается с пандемией коронавируса. COVID во всех новостях. Экономики страдают, мелкий и средний бизнес рушится, люди беднеют. Но не все. Миллиардеров становится только больше. За прошлый (первый ковидный, но, кажется, не последний) год их стало больше. И не на 1 или 2, а на 660!

Сейчас долларовых миллиардеров (рублевые Forbes не котируются) в мире аж 2755. Общее богатство самых денежных человек выросло на рекордные $5 триллионов! Круто.

Вот график с 1987 года. Тогда долларовых миллиардеров было всего 140.

Кто самый богатый в мире?

Джефф Безос , основатель Amazon. У него $177 миллиардов. Илон Маск занимает вторую строчку с $151 миллиардом. За 2020 год он заработал $126 миллиардов. Бернар Арно (владелец различных люксовых брендов, вроде Луи Вуттона) из Франции замыкает тройку лидеров. У него $150 миллиардов. Потом идет Билл Гейтс . Не нуждается в представлении. Денег у него $124 миллиарда. И Марк Цукерберг. За всю жизнь заработал $94 миллиарда.

В США, кстати, миллиардеров 724. Затем идет Китай с 698 богатеями. После располагается Индия (140 миллиардеров). Четвертая строчка за Германией (136 очень богатых людей). А пятая за нашей родной Россией (117 миллиардеров).

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