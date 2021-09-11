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Минг-Чи Куо: AirPods 4 и Apple Watch Series 8 получат встроенные термометры

11 Сен, 2021

Минг-Чи Куо: AirPods 4 и Apple Watch Series 8 получат встроенные термометры

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Легендарный Минг-Чи Куо, почти никогда не ошибающийся, заявил, что Apple планирует встроить термометр в смарт-часы Apple Watch Series в следующем году. Кроме того, измерять температуру научат и следующие AirPods.

Таким образом, Apple Watch Series 8 и AirPods 4 смогут мерять температуру тела. В нашем мире, в котором бушует пандемия COVID-19, это более чем актуальная фишка. Тем более, что отступать коронавирус, несмотря на массовую прививочную кампанию на планете, не планирует.

Когда выйдут Apple Watch Series 8? Тут все понятно, в сентябре 2022 года. А вот AirPods 4, вероятно, ждать придется дольше. Сколько именно, увы, не готов прогнозировать даже господин Куо.

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