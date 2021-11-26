Минг-Чи Куо: через 10 лет iPhone заменит AR-гарнитура

Интересно.

По словам легендарного аналитика Минг-Чи Куо, Apple продолжит выпускать айфоны в течение ближайших десяти лет. А после — им на смену придет гарнитура дополненной реальности.

По словам господина Куо, Тим Кук прекрасно понимает, что нельзя полагаться только на один продукт. А сейчас половину выручки купертиновцам приносят именно айфоны. Apple развивается, выпускает новые устройства, вкладывается в онлайн-сервисы.

И в будущем, вероятно, самым хитовым девайсом станет как раз AR-гарнитура, которая позволит и общаться, и смотреть фильм, и серфить по сети и делать все то, что мы привыкли делать со смартфоном. Только руки будут свободны, все будет происходить перед глазами.

Предполагается, что после запуска AR-гарнитуры ей в первые несколько лет начнут пользоваться примерно 1 миллиард человек.

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