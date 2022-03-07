Минг-Чи Куо раскрыл все секреты iPhone SE 3 — три цвета, до 256 ГБ флеш-памяти, 5G
Уже завтра.
По словам авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо, новый iPhone SE будет официально представлен уже завтра. Он раскрыл все параметры устройства. К сожалению, сюрпризов не будет.
iPhone SE 2022 это по сути тот же iPhone SE 2020, только с другой SoC. A15 Bionic и поддержка 5G — вот и все нововведения. Что это дает? Какие преимущества?
- 5G (в РФ все равно, не работает).
- Более высокая скорость работы. Да, безусловный плюс.
- Камера будет такой же, 12-мегапиксельной. Но снимать будет лучше за счет все того же A15 Bionic.
- Батарею также вряд ли станут менять. Но автономность, возможно, повысится за счет энергоэффективности A15 Bionic. Вне 5G-режима, конечно.
Что останется прежним?
- Дизайн (в духе iPhone 8)
- 4,7-дюймовый экран IPS
- Touch ID в кнопке Home
Цвета iPhone SE 3 (2022)
- Белый
- Черный
- Красный
Флеш-память iPhone SE 3 (2022)
- 64 ГБ
- 128 ГБ
- 256 ГБ
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