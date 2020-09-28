Мини-приложение App Clips: что это такое и как оно работает

“Блиц приложения” – новое слово от Apple.

Одной из новых функций программного обеспечения iOS 14 стало мини-приложение App Clips (Блиц приложения), которое способно выполнить любую задачу приложения без его загрузки из App Store. В основном, App Clips пригодится тем, кто хочет сделать быстрый заказ или оформить услугу. По словам разработчиков, данная функция способна привлечь внимание к бренду аудитории, которая не хочет устанавливать приложение.

Работает App Clip в основном с помощью рекламного баннера, QR-кода. Если вы кликнете на него, то сможете запустить нужную вам функцию приложения (например, заказать еду или оформить аренду велосипеда) через Safari. После выполнения запроса, вам будет предложено скачать полную версию.

Стоит отметить, что у одного приложения функций App Clip может быть несколько. Система умеет сохранять данные пользователя и может показывать ему различные рекомендации. Он, в свою очередь, может делиться ими с друзьями.

Игра “Phoenix 2” сделала демоверсию приложения доступной через App Clip. По словам создателей, подобная функция может помочь продвижению игр в плеймаркетах.

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