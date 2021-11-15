Минимальное расстояние фокусировки некоторых моделей iPhone
Рассказываем.
Как фокусируется камера iPhone вблизи? Плохо или хорошо, сами знаете. Все зависит от расстояния. Есть минимальный порог близости к объекту, с которого фокусировки не произойдет. И вот недавно Apple раскрыла цифры.
Правда, лишь для некоторых моделей. Рассказываем.
Вот:
- iPhone X: 10 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)
- iPhone XS Max: 12 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)
- iPhone 12 Pro: 12 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)
- iPhone 12 Pro Max: 15 см на основну камеру, 50 см при использовании телевика (2,5-кратное приближение)
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