Минимальное расстояние фокусировки некоторых моделей iPhone

Рассказываем.

Как фокусируется камера iPhone вблизи? Плохо или хорошо, сами знаете. Все зависит от расстояния. Есть минимальный порог близости к объекту, с которого фокусировки не произойдет. И вот недавно Apple раскрыла цифры.

Правда, лишь для некоторых моделей. Рассказываем.

Вот:

iPhone X : 10 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)

: 10 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение) iPhone XS Max : 12 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)

: 12 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение) iPhone 12 Pro : 12 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)

: 12 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение) iPhone 12 Pro Max: 15 см на основну камеру, 50 см при использовании телевика (2,5-кратное приближение)

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