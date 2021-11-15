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Минимальное расстояние фокусировки некоторых моделей iPhone

15 Ноя, 2021

Минимальное расстояние фокусировки некоторых моделей iPhone

Рассказываем.

Как фокусируется камера iPhone вблизи? Плохо или хорошо, сами знаете. Все зависит от расстояния. Есть минимальный порог близости к объекту, с которого фокусировки не произойдет. И вот недавно Apple раскрыла цифры.

Правда, лишь для некоторых моделей. Рассказываем.

Вот:

  • iPhone X: 10 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)
  • iPhone XS Max: 12 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)
  • iPhone 12 Pro: 12 см на основну камеру, 40 см при использовании телевика (2-кратное приближение)
  • iPhone 12 Pro Max: 15 см на основну камеру, 50 см при использовании телевика (2,5-кратное приближение)

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