Мир сходит с ума: криптовалюты-мемы стоят миллиарды $, в топ-10 Shiba Inu, а в топ-100 — Dogelon Mars

Как так?

Еще год назад такое казалось невозможным. Да, Bitcoin это чудо (математическое, как говорит Стив Возняк), он такой один. И те, кто считают его своего рода цифровым золотом, могут быть правы. Но что происходит с рынком криптовалюты сейчас!? В топ токенов по капитализации вырываются шуточные монеты — криптовалюты-мемы. Та же Shiba Inu, монета, созданная в честь японской породы собак, имеет капитализацию более $40 миллиардов! Это больше, чем стоит Nissan или LG.

А в топ-100 сегодня попал еще более бредовый токен Dogelon Mars, созданный в честь первой мемной монеты Doge, миллиардера Илона Маска и его космической программы, нацеленной на полеты к Марсу (в отдаленном будущем). За стуки монета прибавила более 120%, общая капитализация выросла до $1 миллиарда.

Хотите графики? Не пугайтесь только. Все правда. Безумная, но такая, как есть. В мире, где Apple выпускает тряпки, которые затем становятся самым дефицитным ее продуктом, возможно, кажется все. Вот графики Shiba Inu и Dogelon Mars за год:

Где смотрим графики? На сайте Coinmarketcap. Самый удобный, как нам кажется.

Посчитаем на примере $1. Если бы вы год назад вложили в Shiba Inu один доллар, то сейчас, после роста более чем на 14 млн % у вас было бы $140 000. С Dogelon Mars не так круто, но все равно достойно — $260.

История с мужчиной, купившим монету на $8000 (13% всех существующих монет, к слову, на тот момент) год назад гремит на весь Интернет. Сейчас эти деньги превратились в $5,7 млрд. С другой стороны, странная история. Кто в своем уме вложит 8 тысяч долларов в никому неизвестную мемную монету, одну из сотен, если не тысяч? Но это так, размышления…

Матрица сломалась? Возможно. А вообще, если вам интересна тема криптовалют и непосредственно примеров торговли, дайте знать. Будем делиться своими наблюдениями, успехами и провалами ;-). Хороших выходных!

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