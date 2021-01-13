Мировые поставки iPhone в 2020 году выросли на 10%
Конкурентам не так повезло.
Авторитетная аналитическая компания DigiTimes Research опубликовала интересный отчет. Кризис в здравоохранении, вызванный COVID-19, плохо сказался на рынке смартфонов.
Глобальные поставки в 2020 снизились до 1,24 миллиарда устройств. Это на 8,8% хуже, чем годом ранее. В общем и целом – праздновать нечего.
Впрочем, Apple избежала тенденции. Согласно DigiTimes Research, мировые поставки iPhone увеличились на 10%. Достижение в эпоху коронавируса, когда денег у людей все меньше.
Также позитивную статистику демонстрирует Xiaomi. Телефоны китайского гиганта неплохо расходятся. На зависть Samsung и Huawei, чьи потери исчисляются двухзначными числами в процентах.
Источник: macrumors.com
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