MIUI 11 обвинили в быстрой разрядке смартфонов Xiaomi

Не в первый раз такое.

Пользователи смартфонов Xiaomi пожаловались на быструю разрядку их устройств после обновления до MIUI 11. Согласно отзывам на официальном форуме Xiaomi и популярном ресурсе Reddit, из-за обновления заряд аккумулятора смартфонов «улетает на глазах» даже с учетом оптимизации и удаления всех приложений.

О проблеме сообщили пользователи различных моделей смартфонов Xiaomi, включая популярные прошлогодние флагманы Mi 9 и MI 9T. Они отметили, что быстрая разрядка начала происходить после обновления до MIUI 11 и что до этого время автономной работы было высоким.

Некоторые пользователи отметили, что им помогло отключение FM-радио на их смартфонах. По их словам, после отключения опции время работы без подзарядки увеличилось на несколько часов. Тем не менее, части пользователей не помогло и это.

Представители Xiaomi пока не прокомментировали проблему. В ответ на запросы пользователей в службе поддержки рекомендуют выполнение стандартных процедур: перезагрузку и выполнение сброса настроек.

Источник: Reddit.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: