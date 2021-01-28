MIUI 12.5 — дата выхода в России, какие смартфоны получат

Ура, мы знаем!

Компания Xiaomi наконец-то назвала дату выхода международной (а, значит, и российской) версии своей фирменной прошивки MIUI 12.5. Это случится уже 8 февраля.

Тогда же, по слухам, покажут глобальную версию Xiaomi Mi 11, а еще топовый Xiaomi Mi 11 Pro с крутым зумом.

На какие смартфоны можно будет установить последнюю MIUI? Сразу на множество. Это все версии Mi 9, 10, 11, Redmi K20/K30/Note9, Xiaomi CC9/CC9e и все новые устройства конца 2020 и более новые.

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