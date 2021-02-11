MIUI 12.5: список смартфонов, которые ее получат (расширенный)

Почти 20 моделей.

Компания Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат новую версию фирменного интерфейса MIUI 12.5. Речь идет о гаджетах под марками Xiaomi, Redmi и Poco.

В первую очередь входят исключительно девайсы Xiaomi (преимущественно топовые). Они начнут обновлять уже в начале весны. В том числе и в РФ.

Стильный и относительно недорогой Xiaomi Mi 10T ; Продвинутый Xiaomi Mi 10T Pro ; Прошлогодний Xiaomi Mi 10 ; Флагман 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro ; Первый смартфона основе Snapdragon 888 Xiaomi Mi 11 .

Вторая очередь (обновления стартуют с конца весны):

Недорогой 5G-фон Xiaomi Mi 10 Lite 5G (вторая очередь); Бюджетный Xiaomi Mi 10T Lite (вторая очередь); Огромный Xiaomi Mi Note 10 (вторая очередь); Еще один гигант Xiaomi Mi Note 10 Pro (вторая очередь); И еще одна лопата Xiaomi Mi Note 10 Lite (вторая очередь); Мощный и дешевый Redmi Note 9T (вторая очередь); Продвинутый Redmi Note 9 Pro (вторая очередь); Большой Redmi Note 9S (вторая очередь); Обычный Redmi Note 9 (вторая очередь); Старенький Redmi Note 8 Pro (вторая очередь); Redmi 9 (вторая очередь); Покофон Poco F2 Pro (вторая очередь); Покофон с NFC Poco X3 NFC (вторая очередь).

А еще будет третья и четвертая очереди. Так что в будущем до MIUI 12.5 обновятся и другие смартфоны от китайского техногиганта.

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