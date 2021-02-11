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MIUI 12.5: список смартфонов, которые ее получат (расширенный)

11 Фев, 2021

MIUI 12.5: список смартфонов, которые ее получат (расширенный)

Почти 20 моделей.

Компания Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат новую версию фирменного интерфейса MIUI 12.5. Речь идет о гаджетах под марками Xiaomi, Redmi и Poco.

В первую очередь входят исключительно девайсы Xiaomi (преимущественно топовые). Они начнут обновлять уже в начале весны. В том числе и в РФ.

  1. Стильный и относительно недорогой Xiaomi Mi 10T;
  2. Продвинутый Xiaomi Mi 10T Pro;
  3. Прошлогодний Xiaomi Mi 10;
  4. Флагман 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro;
  5. Первый смартфона основе Snapdragon 888 Xiaomi Mi 11.

Вторая очередь (обновления стартуют с конца весны):

  1. Недорогой 5G-фон Xiaomi Mi 10 Lite 5G (вторая очередь);
  2. Бюджетный Xiaomi Mi 10T Lite (вторая очередь);
  3. Огромный Xiaomi Mi Note 10 (вторая очередь);
  4. Еще один гигант Xiaomi Mi Note 10 Pro (вторая очередь);
  5. И еще одна лопата Xiaomi Mi Note 10 Lite (вторая очередь);
  6. Мощный и дешевый Redmi Note 9T (вторая очередь);
  7. Продвинутый Redmi Note 9 Pro (вторая очередь);
  8. Большой Redmi Note 9S (вторая очередь);
  9. Обычный Redmi Note 9 (вторая очередь);
  10. Старенький Redmi Note 8 Pro (вторая очередь);
  11. Redmi 9 (вторая очередь);
  12. Покофон Poco F2 Pro (вторая очередь);
  13. Покофон с NFC Poco X3 NFC (вторая очередь).

А еще будет третья и четвертая очереди. Так что в будущем до MIUI 12.5 обновятся и другие смартфоны от китайского техногиганта.

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