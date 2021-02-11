MIUI 12.5: список смартфонов, которые ее получат (расширенный)
Почти 20 моделей.
Компания Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат новую версию фирменного интерфейса MIUI 12.5. Речь идет о гаджетах под марками Xiaomi, Redmi и Poco.
В первую очередь входят исключительно девайсы Xiaomi (преимущественно топовые). Они начнут обновлять уже в начале весны. В том числе и в РФ.
- Стильный и относительно недорогой Xiaomi Mi 10T;
- Продвинутый Xiaomi Mi 10T Pro;
- Прошлогодний Xiaomi Mi 10;
- Флагман 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro;
- Первый смартфона основе Snapdragon 888 Xiaomi Mi 11.
Вторая очередь (обновления стартуют с конца весны):
- Недорогой 5G-фон Xiaomi Mi 10 Lite 5G (вторая очередь);
- Бюджетный Xiaomi Mi 10T Lite (вторая очередь);
- Огромный Xiaomi Mi Note 10 (вторая очередь);
- Еще один гигант Xiaomi Mi Note 10 Pro (вторая очередь);
- И еще одна лопата Xiaomi Mi Note 10 Lite (вторая очередь);
- Мощный и дешевый Redmi Note 9T (вторая очередь);
- Продвинутый Redmi Note 9 Pro (вторая очередь);
- Большой Redmi Note 9S (вторая очередь);
- Обычный Redmi Note 9 (вторая очередь);
- Старенький Redmi Note 8 Pro (вторая очередь);
- Redmi 9 (вторая очередь);
- Покофон Poco F2 Pro (вторая очередь);
- Покофон с NFC Poco X3 NFC (вторая очередь).
А еще будет третья и четвертая очереди. Так что в будущем до MIUI 12.5 обновятся и другие смартфоны от китайского техногиганта.
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