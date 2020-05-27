MIUI 12 далека от идеала за месяц до релиза

Много багов.

Готовящаяся к запуску в конце июня программная оболочка MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi далека от оптимального состояния. Как отметили пользователи смартфонов Xiaomi с установленной бета-версией MIUI 12, в оболочке наблюдается большое число багов и недоработок.

Пользователи MIUI 12 поделились впечатлениями от работы оболочки на ресурсе Reddit. В своих отзывах они назвали плюсы MIUI 12, но указали и на недостатки новой версии оболочки. В частности, пользователям не нравится, как работает обновленный «Пункт управления», выполненный в стиле iOS 13. Он сильно притормаживает и не позволяет быстро управлять функциями смартфона.

Также пользователи недовольны не самой высокой скоростью работы оболочки в принципе и наличием ряда багов в системе. По словам пользователей, разработчики Xiaomi должны сильно постараться, чтобы успеть исправить все недоработки к запуску финальной версии прошивки.

Впрочем, у Xiaomi будет время для того, чтобы исправить баги и после первоначального релиза MIUI 12. Напомним, что сперва MIUI 12 выйдет только для нескольких смартфонов Xiaomi. И только в июле оболочка доберется до большинства моделей.

Источник: Reddit.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)