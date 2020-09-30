MiUI 12 — главные изменения и новые функции

Разбор одной из самых популярных в мире оболочек для андроид.

Недавно во всём мире была представлена новая версия оболочки для андроид-смартфонов Xiaomi. В некоторых странах, таких как Индия, уже развернулась кампания по обновлению топового смартфона бренда – Xiaomi Mi10. Если вы спросите, почему именно Индия стоит в самом начале списка по глобальному обновлению, то получите готовый ответ: Индия – второй по значимости рынок для Xiaomi, потому и внимание к ней особое. По поводу первого рынка, думаю, у наших читателей вопросов не возникнет. Так вот именно в этой стране количество пользователей MiUI на устройствах Mi, Redmi и Poco насчитывает более 80 млн, а в мире в целом – более 500 млн.

А теперь перейдём к самому обзору прошивки. Начну с того, что сейчас вообще вся война производителей перешла в руки разработчиков софта, ведь предел улучшения экранов и процессоров достигнут, серьёзных скачков совершить уже слишком сложно или слишком дорого, поэтому характеристики современных смартфонов сейчас типичны для какого-то конкретного года или даже полугодья. MiUI 12 вносит изменения не только в дизайн, а ещё в оптимизацию, энергосбережение, добавляет новые функции и несёт всяческие мелкие улучшения, не столь заметные глазу. Коснёмся интерфейса, теперь помимо меню многозадачности есть возможность найти необходимое приложение из установленных во внутреннюю память: необходимо провести пальцем снизу вверх и вам откроется список категорий всех установленных приложений, весьма удобно, когда у вас скачены приложения на все случаи жизни. Всего доступно девять категорий и строка поиска для самых забывчивых.

Общая анимация тоже стала на голову выше предыдущие версии, хотя и в MiUI 11 графика тоже на уровне, но в 12-ой версии вам есть, на что обратить внимание. Экран с частотой обновления 90Гц покажет вам очень плавную, красивую и информативную картинку. Здесь стоит рассказать в шкале памяти, она оформлена стопкой объёмных дисков разных цветов, всё очень приятно и информативно. Про новую графику можно говорить очень долго, даже удаление приложений происходит очень эффектно: иконка взрывается, а свободное место красиво заполняется оставшимися у вас приложениями.

Тёмный режим тоже стал гораздо более гибким: можно задавать время включения/отключения режима затемнения, выбирать этот режим непосредственно в приложениях, не пользуясь кнопкой включения общего затемнения, выбирать обои, шрифты и другое для режима. Есть, с чем поэкспериментировать и чему порадоваться в итоге этих экспериментов.

Помните, раньше маркетологи говорили, что Xiaomi – это китайская Apple? Кажется, и сами соперники яблочников в это поверили. Они украли Пункт управления из iOS, название, кстати, тоже украли. В этом Пункте помещается до 25-и приложений. Для вызова этот меню нужно провести пальцем вниз по правой стороне экрана, а если свайпнуть также, но слева, то появится список уведомлений. Вообще необычные решения, я думаю, это всё для того, что в одной из следующих прошивок убрать системные кнопки внизу экрана. Не знаю, как вам, а мне они не нравятся: дизайн – плох, размер – мал, напишите своё мнение, если оно у вас отличается от моего.

Безопасность устройства и данных, хранящихся на нём теперь тоже на новом уровне, настроек масса: разрешения приложений, конфиденциальность и многое-многое другое. Даже для Web-сайтов можно автоматически подменять свои данные.

Кое-что Xiaomi вспомнили и о смартфонах Samsung Galaxy S3 семилетней давно, корейцы научились сворачивать просматриваемое видео в небольшое окно, которое наслаивалось на открытое в полноэкранном режиме приложение, создатели MiUI 12 тоже добавили такую возможность, а окно с видео можно перемещать и менять его размер.

Над обоями для новой прошивки тоже поработали, они очень яркие и красочные, скачать что-то из интернета вы не захотите. Про новые жесты я упоминал, но хотелось бы добавить, что жесты из предыдущих интерфейсов тоже доступны, а точность срабатывания и анимация понравится даже самому придирчивому пользователю.

Также многие нововведения можно отключить, то есть вернуться к привычному стилю от MiUI (например: отключить Пункт управления и вернуться к классической шторке), но я думаю, что вам этого сделать не захочется, ко всему удобному привыкаешь слишком быстро.

Я рассказал вам не обо всех нововведениях, но о самых главных, на мой взгляд, если у вас есть вопросы по прошивке или вам нужен какой-то совет по настройке или выборе параметров, то просто напишите в комментариях. Ну и напоследок вам загадка).

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