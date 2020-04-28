MIUI 13 уже официально в разработке: дата выхода

Ждем через год.

Компания Xiaomi официально объявила о начале разработки программной оболочки MIUI 13. Анонс произошел после презентации MIUI 12 — грядущей версии фирменной оболочки для Android от Xiaomi.

Xiaomi анонсировала старт разработки и запросила у интересующихся пользователей предложения по изменению дизайна MIUI 13. Для китайской компании это обычная практика. Xiaomi регулярно интересуется у пользователей своих смартфонов о том, каким образом следует развивать программную оболочку в дальнейшем.

Разработка MIUI 13 по понятным причинам находится на самой ранней стадии. В связи с этим нововведения оболочки неизвестны. Выход MIUI 13 должен состояться в июне 2021 года.

Сейчас Xiaomi заканчивает работу над MIUI 12. Анонсированная на этой неделе оболочка стала доступна для бета-тестеров. Финальная версия прошивки выйдет для первых устройств в конце июня.

Источник: GC.

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