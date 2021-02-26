МКС разрушается, как “Мир”. Трещин на станции уже шесть?
Металл корпуса износился.
Не следите за судьбой МКС? А зря. На Международной космической станции происходит много интересного. Например, трещины.
Иногда с борта ведутся трансляции. Одна из них состоялась на днях. В разговоре космонавты упомянули 6 трещин. Из-за них теряет воздух модуль “Звезда”.
Всего обнаружено и заделано 3 пробоины. Но экипаж подозревает, что повреждений вдвое больше. Сейчас космонавты ищут их.
Эксперты говорят, что повторяется сценарий советского “Мира”. Металлическая оболочка МКС начала изнашиваться.
Виной тому – большая нагрузка на стыковочный узел и термоциклирование (МКС находится то в тени, то на солнечной стороне).
“Мир” ломался похожим образом – пока комплекс не затопили в Тихом океане. Впрочем, тревожиться за МКС рано.
Во-первых, речь лишь про один модуль. В МКС только основных – 15 штук. В случае чего – аварийный блок изолируют. Так делали на “Мире”.
Во-вторых, использованы не все способы спасения от трещин. Рассматривается вариант с анаэробным герметиком.
В любом случае, МКС прослужит минимум до 2024 года. Или до 2028 – если срок эксплуатации будет продлен.
Источник: iz.ru
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